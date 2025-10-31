Antena 3 LogoAntena3
Presunta estafa

Beatriz, víctima de la presunta estafadora de lunas de miel: "He perdido más de 8.000 euros"

Salen a la luz nuevas víctimas de la presunta estafadora que organiza viajes de luna de miel que luego no están pagados. Hoy, hablamos con una de ellas.

Salen a la luz nuevos casos vinculados a la presunta estafadora de viajes. Esta ha sido acusada por varias parejas de organizar supuestas lunas de miel que nunca llegaron a cumplirse tal y como prometía. Tras pagar viajes completos con meses de antelación, se encontraron con reservas incompletas, servicios sin abonar y gastos extra inesperados justo en pleno viaje.

Las nuevas víctimas aseguran que confiaron en la presunta estafadora por su trato cercano y su aparente experiencia en el sector, lo que hacía difícil sospechar. Ahora, muchas de ellas están reuniendo documentación y testimonios para emprender acciones legales y recuperar su dinero.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Beatriz, una joven a la que la agencia le debe 8.100 euros. Fueron ellos mismos quienes, tras pagar 4.000 euros por el viaje supuestamente organizado, tuvieron que abonar otros 4.000 euros en vuelos y hoteles que no estaban pagados.

"Empecé a sospechar al día siguiente de casarme, cuando no recibí los vuelos", asegura. Además, ahora la presunta estafadora la estaría amenazando para que no hable.

La supuesta agencia se ha declarado insolvente y las parejas exigen justicia. ¿Lograrán recuperar su dinero?

