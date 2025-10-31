Presunta estafa
Beatriz, víctima de la presunta estafadora de lunas de miel: "He perdido más de 8.000 euros"
Salen a la luz nuevas víctimas de la presunta estafadora que organiza viajes de luna de miel que luego no están pagados. Hoy, hablamos con una de ellas.
Publicidad
Salen a la luz nuevos casos vinculados a la presunta estafadora de viajes. Esta ha sido acusada por varias parejas de organizar supuestas lunas de miel que nunca llegaron a cumplirse tal y como prometía. Tras pagar viajes completos con meses de antelación, se encontraron con reservas incompletas, servicios sin abonar y gastos extra inesperados justo en pleno viaje.
Las nuevas víctimas aseguran que confiaron en la presunta estafadora por su trato cercano y su aparente experiencia en el sector, lo que hacía difícil sospechar. Ahora, muchas de ellas están reuniendo documentación y testimonios para emprender acciones legales y recuperar su dinero.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Beatriz, una joven a la que la agencia le debe 8.100 euros. Fueron ellos mismos quienes, tras pagar 4.000 euros por el viaje supuestamente organizado, tuvieron que abonar otros 4.000 euros en vuelos y hoteles que no estaban pagados.
"Empecé a sospechar al día siguiente de casarme, cuando no recibí los vuelos", asegura. Además, ahora la presunta estafadora la estaría amenazando para que no hable.
Más Noticias
- Habla por primera vez el propietario del Picasso desaparecido tras recuperarlo: "Nunca me había pasado esto"
- Gana Mister Global 2025 y se encuentra la casa okupada: "Me fui un mes a Tailandia y, cuando volví, había gente en mi casa"
- Pilar Vidal: "La asistencia del rey Juan Carlos I al almuerzo familiar está bloqueada totalmente, quiere un trato completo"
La supuesta agencia se ha declarado insolvente y las parejas exigen justicia. ¿Lograrán recuperar su dinero?
Publicidad