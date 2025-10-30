Lobato sobre la comparecencia de Sánchez en el Senado: “El PSOE va a dejar de hacer pagos en efectivo, es anacrónico”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido esta mañana en el Senado a las preguntas de los partidos con representación en la cámara alta. Lo ha hecho en una comparecencia enmarcada en la comisión del caso Koldo, trama por la que están siendo investigados José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Juan Lobato, ex secretario general del PSOE madrileño, ha reaccionado desde el plató de nuestro programa a las respuestas del presidente.

Sobre los pagos en efectivo que habrían recibido los investigados por la trama, Lobato ha querido destacar que “no estamos hablando de rentas, ni siquiera de indemnizaciones en término fiscal, era simplemente el pago de una comida, de un taxi, etc. En una empresa privada hubiera sido distinto porque fiscalmente existen unos límites tanto para el pago de kilometrajes como para el pago de manutención y si se pagara por encima de esos límites, deberían tributar fiscalmente”.

¿Comisión de investigación o de difamación?

Ante las preguntas de los portavoces de los partidos políticos, Sánchez se ha quejado de que tuvieran un tinte difamatorio. “El problema de fondo es siempre el mismo, que los grandes estrategas políticos lo que piensan es cómo durante esta semana hago más daño al otro del que el otro me haga a mí”, ha dicho Lobato.

“La comisión de investigación per se puede ser algo interesante y útil siempre y cuando sirva para detectar errores, corregirlos, y poner en marcha medidas que sirvan para que eso no pueda volver a pasar”, ha destacado el ex secretario del PSOE.

Su punto de vista, como técnico de Hacienda

Después de dejar la secretaría general del PSOE madrileño, Lobato ha regresado a su puesto como técnico de Hacienda y ha querido explicar cómo investiga Hacienda casos similares a los de los investigados en el caso Koldo. “A nivel fiscal, y en Hacienda lo comprobamos todos los días, esto es muy sencillo. Tú miras la caja a 1 de enero, analizas las retiradas de dinero en efectivo que ha habido durante el año, compruebas los pagos justificados y vuelves a mirar la caja a 31 de diciembre”. Lobato ha subrayado que los pagos en efectivo le parecen algo “anacrónico”. “Creo que el Senado y el PSOE van a dejar de hacer estos pagos en efectivo”, ha concluido.

