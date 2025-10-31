Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Especial Halloween

¿De qué va disfrazado Roberto Leal por Halloween? El presentador pide opinión a las redes sociales

El presentador se he transformado en vampiro… en teoría, aunque durante el programa le han comparado con otros muchos personajes absolutamente disparatados.

¿De qué va disfrazado Roberto Leal por Halloween? El presentador pide opinión a las redes sociales

Alberto Mendo
Pasapalabra tiene tanto éxito que es muy probable que dure hasta la eternidad. Quizá por eso, Roberto Leal se ha transformado en un vampiro con más de 600 años para este especial de Halloween. El programa también ha contado con invitados aterradores: King África, Lucía Hoyos, Cósima Ramírez y Óscar Martínez se han convertido en Fétido, Carrie, la Reina Malvada y Frankestein.

Roberto Leal recibe a la Reina Malvada, Fétido, Carrie y Frankestein por Halloween: “Me van a dar el programa”

Sin embargo, a lo largo de este especial, Roberto ha evidenciado una crisis de identidad. “No tengo claro de qué voy”, ha confesado, a pesar de que en teoría va disfrazado de vampiro. Sin embargo, la gente del público ha empezado a sacarle otros parecidos razonables: “Está diciendo que soy Gastón, el de ‘La bella y la bestia’”.

El propio Roberto, por su ropa, ha comentado que puede ser un mosquetero. Quizá la propuesta más loca la ha dado King África: “Locomía”. Con tanta disparidad, el presentador ha acabado recurriendo a las redes sociales: “Os invito a que pongáis qué soy”. ¡Dale al play!

¿Truco o trato? Manu y Rosa ponen suspense a El Rosco por Halloween con un bote que asusta: 2.326.000 euros

¿De qué va disfrazado Roberto Leal por Halloween? El presentador pide opinión a las redes sociales

Carrie, más viva que nunca gracias a Lucía Hoyos… ¡bailando la sintonía de ‘Cazafantasmas’!

Roberto Leal recibe a la Reina Malvada, Fétido, Carrie y Frankestein por Halloween: “Me van a dar el programa”

