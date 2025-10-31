Explosión de ritmo en La Voz: el equipo de Yatra incendia el plató con la batalla más multitudinaria

El equipo de Sebastián Yatra se lanza a una de las batallas más espectaculares de La Voz con una puesta en escena que combina fuerza, baile y carisma. La interpretación de La reina, éxito de Lola Índigo, contagiará ritmo y actitud a todo el plató.

María Becerra, asesora de Yatra, no podrá contener la emoción ante la entrega de los talents, que logran poner en pie al público. Esta Gran Batalla promete ser uno de los momentos más intensos y recordados de la edición.