Pedro Sánchez
Marhuenda y Redondo, críticos con la sonrisa "de hiena" de Pedro Sánchez en el Congreso: "Una falta de respeto que no habíamos visto nunca"
La mayoría del Congreso votó a favor de una moción en la que se solicitaba al presidente del Gobierno a dimitir y presentar elecciones. Una nueva muestra de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo a la que Sánchez reaccionaba con una sonrisa que ha indignado a muchos.
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El PSOE prefiere centrarse en las medidas que consiguen sacar adelante y desviar el foco de la "mayoría absoluta" del Congreso contara la que Feijóo dice que gobierna Pedro Sánchez. Sin embargo el estruendo vivido en el hemiciclo este jueves resulta muy revelador. Buena parte de la cámara gritaba "¡Dimisión! ¡Dimisión!" a Sánchez, que salía de la sala con "una sonrisa burlona", según Susanna Griso, que preguntaba a los presentes qué opinaban de las reacciones de la bancada socialista, en especial del presidente.
"¡¿De hiena?!", decía el periodista Paco Marhuenda, cuya percepción del presidente del Gobierno ha cambiado radicalmente con los años.
El histórico socialista Nicolás Redondo Terreros por su parte reconoce que las imágenes le causan conmoción: "Me pareció una falta de respeto, no a la oposición, que se pueden tener sus más y sus menos; a la institución parlamentaria de un calibre que no habíamos visto nunca".
El que fuera expulsado del PSOE por la ejecutiva de Sánchez, también ex secretario general del partido en País Vasco, ya se ha manifestado de manera tan contundente como crítica contra el presidente del Gobierno en más ocasiones. Hoy insistía: "La reacción, la sonrisa, los aplausos, los 'jajaja'. Esto es terrible desde un punto de vista de imagen".
"La reputación del parlamento queda totalmente en entredicho", sentenciaba Redondo, que decía de nuevo estar conmocionado por los hechos.
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