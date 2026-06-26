Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Pedro Sánchez

Marhuenda y Redondo, críticos con la sonrisa "de hiena" de Pedro Sánchez en el Congreso: "Una falta de respeto que no habíamos visto nunca"

La mayoría del Congreso votó a favor de una moción en la que se solicitaba al presidente del Gobierno a dimitir y presentar elecciones. Una nueva muestra de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo a la que Sánchez reaccionaba con una sonrisa que ha indignado a muchos.

Nicolás Redondo

Publicidad

Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
Publicado:

El PSOE prefiere centrarse en las medidas que consiguen sacar adelante y desviar el foco de la "mayoría absoluta" del Congreso contara la que Feijóo dice que gobierna Pedro Sánchez. Sin embargo el estruendo vivido en el hemiciclo este jueves resulta muy revelador. Buena parte de la cámara gritaba "¡Dimisión! ¡Dimisión!" a Sánchez, que salía de la sala con "una sonrisa burlona", según Susanna Griso, que preguntaba a los presentes qué opinaban de las reacciones de la bancada socialista, en especial del presidente.

"¡¿De hiena?!", decía el periodista Paco Marhuenda, cuya percepción del presidente del Gobierno ha cambiado radicalmente con los años.

El histórico socialista Nicolás Redondo Terreros por su parte reconoce que las imágenes le causan conmoción: "Me pareció una falta de respeto, no a la oposición, que se pueden tener sus más y sus menos; a la institución parlamentaria de un calibre que no habíamos visto nunca".

El que fuera expulsado del PSOE por la ejecutiva de Sánchez, también ex secretario general del partido en País Vasco, ya se ha manifestado de manera tan contundente como crítica contra el presidente del Gobierno en más ocasiones. Hoy insistía: "La reacción, la sonrisa, los aplausos, los 'jajaja'. Esto es terrible desde un punto de vista de imagen".

"La reputación del parlamento queda totalmente en entredicho", sentenciaba Redondo, que decía de nuevo estar conmocionado por los hechos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Rábago, sobre Ábalos

El mensaje de Isabel Rábago a Ábalos tras sus audios desde prisión: "Meter la mano en la caja es lo que tiene ¡vergonzoso!"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Nicolás Redondo

Marhuenda y Redondo, críticos con la sonrisa "de hiena" de Pedro Sánchez en el Congreso: "Una falta de respeto que no habíamos visto nunca"

“¡Estoy muy triste!”: Àngel Llàcer, angustiado al ver que se acerca el final de esta edición de Tu cara me suena

“¡Estoy muy triste!”: Àngel Llàcer, angustiado al ver que se acerca el final de esta edición de Tu cara me suena

Agustín Otxotorena, superviviente español terremoto Venezuela

Agustín, español en Venezuela, busca a sus amigos tras los terremotos: "Compartíamos muchísimo con un matrimonio con dos niñitos. Han aparecido muertos"

Toñi Moreno en El Hormiguero
En El Hormiguero

Trancas y Barrancas ponen a prueba la intuición de Toñi Moreno: "Soy muy buena en esto"

Vuelve a ver la entrevista completa a Toñi Moreno en El Hormiguero
Así ha sido

Vuelve a ver la entrevista completa a Toñi Moreno en El Hormiguero

Toñi Moreno en El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

Toñi Moreno sobre la falta de educación sexual: "Fui a la carnicería y pensé que me había quedado embarazada"

La entrevista de Toñi Moreno está sacando a la luz multitud de anécdotas de su juventud y, entre ellas, Pablo Motos ha mencionado a un pequeño susto que se llevó la presentadora en su infancia.

Toñi Moreno en El Hormiguero
Surrealista

Los inicios de Toñi Moreno en televisión a sus 14 años por la "angustia" de sacar a su familia adelante

La presentadora ha contado cómo comenzó a ganarse la vida en la televisión cuando todavía era una adolescente.

El Hormiguero cierra la temporada con la visita de Esperansa Grasia, José Andrés, Antonio Resines y Quim Gutiérrez

El Hormiguero cierra la temporada con la visita de Esperansa Grasia, José Andrés, Antonio Resines y Quim Gutiérrez

David rentabiliza sus letras extra en AlaZ y se lo pone difícil a Javier: ¡a dos del bote de Pasapalabra!

David rentabiliza sus letras extra en AlaZ y se lo pone difícil a Javier: ¡a dos del bote de Pasapalabra!

Máximo Huerta exhibe en Pasapalabra sus conocimientos sobre ciudades europeas: “Está muy viajado”

Máximo Huerta exhibe en Pasapalabra sus conocimientos sobre ciudades europeas: “Está muy viajado”

Publicidad