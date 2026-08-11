Mejores momentos | 11 de agosto
El plantón de Paula Prendes a Javier: se niega a elegir entre Pablo Alborán y Pablo López
La actriz ha protagonizado un curioso y divertido momento cuando ha evitado decantarse por uno de los dos cantantes, protagonistas del ¿Dónde Están?.
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Los concursantes de Pasapalabra suelen consultar con sus invitados qué opción escogen entre las dos que se les presentan en el ¿Dónde Están?. Así lo ha hecho Javier cuando Roberto Leal ha revelado que los protagonistas de la prueba eran esta vez Pablo Alborán y Pablo López. Sin embargo, la situación que se ha producido ha sido tan llamativa como divertida.
“Lo que tú digas, no me voy a mojar”, le ha respondido Paula Prendes a Javier. El concursante ha insistido: “¿Cuál te gusta más?”. La actriz ha tirado de nuevo balones fuera: “Anda, te lo voy a contar a ti”. Mientras, Roberto aseguraba: “En Málaga no se van a enfadar”.
Manteniendo la indecisión, Javier ha vuelto a pedirle a Paula que eligiera. Ha sido en ese momento cuando la invitada se ha plantado: “Que no quiero elegir”. Leo Ortizgris ha terciado para decantar al fin la balanza entre los dos cantantes. ¡Revive este curioso momento!
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