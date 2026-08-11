Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 11 de agosto

El plantón de Paula Prendes a Javier: se niega a elegir entre Pablo Alborán y Pablo López

La actriz ha protagonizado un curioso y divertido momento cuando ha evitado decantarse por uno de los dos cantantes, protagonistas del ¿Dónde Están?.

El inesperado plantón de Paula Prendes a Javier: se niega a elegir entre Pablo Alborán y Pablo López

El inesperado plantón de Paula Prendes a Javier: se niega a elegir entre Pablo Alborán y Pablo López

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Los concursantes de Pasapalabra suelen consultar con sus invitados qué opción escogen entre las dos que se les presentan en el ¿Dónde Están?. Así lo ha hecho Javier cuando Roberto Leal ha revelado que los protagonistas de la prueba eran esta vez Pablo Alborán y Pablo López. Sin embargo, la situación que se ha producido ha sido tan llamativa como divertida.

“Lo que tú digas, no me voy a mojar”, le ha respondido Paula Prendes a Javier. El concursante ha insistido: “¿Cuál te gusta más?”. La actriz ha tirado de nuevo balones fuera: “Anda, te lo voy a contar a ti”. Mientras, Roberto aseguraba: “En Málaga no se van a enfadar”.

Manteniendo la indecisión, Javier ha vuelto a pedirle a Paula que eligiera. Ha sido en ese momento cuando la invitada se ha plantado: “Que no quiero elegir”. Leo Ortizgris ha terciado para decantar al fin la balanza entre los dos cantantes. ¡Revive este curioso momento!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

El secreto de Carmen Maura para aprenderse los guiones: "Es lo más desagradable de ser actriz"

Lo que menos le gusta a Carmen Maura de ser actriz: “Es lo más desagradable”

Carmen Maura estrena sus 80 años en El Hormiguero: "Puedes hacer lo que te dé la gana"

La profunda reflexión de Carmen Maura sobre el paso del tiempo: “No paro de encontrarle ventajas”

“Entre lo valiente y lo temerario hay una línea muy fina”: David da el golpe en AlaZ ante Javier

“Entre lo valiente y lo temerario hay una línea muy fina”: David da el golpe en AlaZ ante Javier

El inesperado plantón de Paula Prendes a Javier: se niega a elegir entre Pablo Alborán y Pablo López
Mejores momentos | 11 de agosto

El plantón de Paula Prendes a Javier: se niega a elegir entre Pablo Alborán y Pablo López

“¡Ojo, sorpresón!”: Roberto Leal flipa al ver a Javier… ¿bailar en Pasapalabra?
Mejores momentos | 11 de agosto

“¡Ojo, sorpresón!”: Roberto Leal flipa al ver a Javier… ¿bailar en Pasapalabra?

King África se contradice en La Pista: pleno con Sebastián Yatra tras renegar del reguetón
Mejores momentos | 11 de agosto

King África se contradice en La Pista: pleno con Sebastián Yatra tras renegar del reguetón

El invitado no confiaba en acertar sospechando que iba a sonar algo así, pero ha sorprendido al reconocer ‘Tacones rojos’ al instante.

Colate
EXCLUSIVA

Colate rompe el silencio tras conocer la sentencia sobre la custodia de su hijo con Paulina Rubio: "Llevo muchos años y sé cómo funcionan las cosas"

Colate ha atendido amablemente a uno de nuestros reporteros para confesar que por un lado sí que se esperaba el resultado de la sentencia por la custodia de su hijo menor con Paulina Rubio.

eclipse

César Arza: "Durante la totalidad del eclipse sí puedes quitarte las gafas y mirar al espectáculo"

Miguel

El incendio de Niebla arrasa más de 8.000 hectáreas y desespera a cientos de vecinos desalojados

Ceuta

La crisis sanitaria en Ceuta se agrava ante el aumento de enfermedades infecciosas: "Estamos preocupados en el sector sanitario porque conocemos y sabemos"

Publicidad