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CRISIS MIGRATORIA

Paco Castañares, exdirigente socialista: "Sánchez es muy arrogante con sus enemigos y muy sumiso con los que tienen poder sobre él"

El antiguo dirigente socialista ha defendido una respuesta firme del Gobierno español ante la actual situación en Ceuta, pudiendo llegar a romper fronteras y comunicación con Marruecos.

Paco Castañares opina sobre la política de Pedro Sánchez

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Sofía Avendaño
Publicado:

A raíz de la crisis migratoria que está sufriendo la ciudad de Ceuta, hay una pregunta sobre la mesa: ¿Podría España romper fronteras y comunicación con Marruecos? Paco Castañares lo tiene claro: España tiene legitimidad para adoptar medidas contundentes en defensa de sus fronteras.

Preguntado sobre si sería viable romper las comunicaciones y cerrar la frontera con Marruecos, Castañares ha respondido que sí. “Somos un país soberano y tenemos que defender nuestras fronteras”, ha señalado, antes de reclamar que España responda “con la misma contundencia con la que se nos agrede”.

El exdirigente socialista ha cuestionado además la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez en política exterior y ha acusado al presidente de mantener una actitud de firmeza frente a quienes considera adversarios políticos, pero de mayor dependencia frente a aquellos que, a su juicio, tienen capacidad para ejercer presión sobre él.

"Ceuta y Melilla son Reino de España"

En este sentido, Castañares ha puesto como ejemplos la relación de Sánchez con dirigentes independentistas como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, y ha asegurado que el presidente “se pone hecho un basilisco” cuando recibe críticas de sus adversarios, mientras que mantiene una actitud “muy sumisa” ante quienes considera que tienen capacidad de influencia sobre él.

Castañares ha trasladado esa misma crítica a la relación de España con Marruecos. “No sé si realmente tienen algo que comprometa a Pedro Sánchez, pero por las cosas que hace lo parece”, ha afirmado, en referencia a la política del Ejecutivo hacia Rabat.

El antiguo dirigente socialista también ha reivindicado la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y ha reclamado que España deje clara su posición ante Marruecos y otros países. “Tenemos que demostrar que somos un país soberano y tenemos que decirle a Marruecos, a Estados Unidos e Israel que Ceuta y Melilla son Reino de España”, ha manifestado.

Castañares ha defendido además que la españolidad de ambas ciudades es anterior a la existencia del actual Estado marroquí e incluso a la creación de Estados Unidos.

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