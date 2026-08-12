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Seguridad en Ceuta

La portavoz de JUPOL niega el abuso policial a los migrantes denunciado por Rabat: "Que se miren ellos antes"

Laura García comparece ante los micrófonos de Espejo Público desde Ceuta para negar agresiones por parte de sus compañeros a los migrantes que se encuentran en la ciudad autónoma y pide al Ministerio del Interior un mayor despliegue policial.

Laura García, portavoz de JUPOL

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Anna Martín
Publicado:

Desde Rabat se han denunciado agresiones a los migrantes por parte de los agentes policiales desplegados en Ceuta. Según denuncian, les agreden cuando no hay cámaras delante. Ante estas acusaciones, la portavoz de JUPOL, Laura García, habla ante los micrófonos de Espejo Público para negarlo. "Que tenga que venir Marruecos a darnos lecciones...", dice con cierta indignación.

"Primero que se miren ellos antes de hablar de mis compañeros", sentenciaba, añadiendo una acusación directa a la seguridad del país vecino: "Que le pregunten a cualquier marroquí si prefiere a la Policía Nacional o a la marroquí". La portavoz policial dice que sus policías y sus militares "les tiran grandes piedras en la cabeza a sus compatriotas en los terraplenes".

"Interior nos ha dejado tirados una vez más"

Además, García aprovecha su intervención para reclamar un mayor despliegue policial al Ministerio de Interior, ya que, según considera, es "escasísimo" y apunta a que les ha dejado "tirados una vez más". "Si apenas nos llegan a 200 compañeros de la UIP para todo el día y todos los días, aquí no están fallando los policías, que los ciudadanos lo tengan muy claro. Aquí está fallando el Ministerio del Interior. Los agentes están trabajando muy por encima de sus capacidades, haciendo un esfuerzo extra y también abandonando a los ciudadanos porque la ciudad no tiene la seguridad que tenía antes. Aquí aún no hay una normalidad".

Respecto a las colas que se crean alrededor de la Jefatura Policial para filiar a los menores, sobre las que la Policía ha tenido que intervenir para dispersarlos porque, según apuntan, "no dan abasto", Laura asiente. La portavoz explica que "hay miles de niños aún y el hecho de identificarles es muy "tedioso". "Tiene que ser de forma individualizada, tienen que estar agentes de Científica y de Extranjería", detalla.

La portavoz se queja de que Interior solo ha puesto un refuerzo de seis funcionarios de Extranjería. "Los que hay dan para lo que dan", dice al respecto de la dispersión que han llevado a cabo sus compañeros.

¿Un mayor despliegue ante una posible nueva entrada masiva?

Sobre la nueva entrada masiva y sobre un refuerzo de la plantilla ante esa posibilidad en los próximos días, la portavoz comenta que le consta que el plan es reforzar con tres o cuatro equipos más de la UIP, la unidad antidisturbios. "Esperemos que lleguen". Dice que cada grupo son alrededor de 40 agentes, pero que ahora mismo allí, en la ciudad, no están los grupos completos. Explica que esos se sumarían a los 180/190 que hay ahora mismo desplegados.

Repite que hay miles en las playas, en los alrededores del monte y en asentamientos ilegales en torno al CETI. Se queja de que muchas veces lo que ven los ojos no lo pueden reflejar con imágenes porque: "Nos quitan el móvil".

"Es un sinsentido porque hace unos días estaban sancionando por dejarte una sombrilla en la playa y ahora vemos verdaderos asentamientos, se hace fuego en los montes, en las playas...", se queja una vez más la portavoz.

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