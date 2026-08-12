La discusión entre Andrés y Gabriel que termina al límite en Sueños de libertad

La huelga de camioneros franceses amenaza con dejar la tienda sin productos Brossard. Ante el posible desabastecimiento, Andrés apuesta por potenciar los productos de La Reina, mientras Gabriel le exige negociar con Rupérez el precio de las esencias.

La tensión aumenta cuando Andrés propone que sea Gabriel quien llame al proveedor. Los reproches entre ambos terminan desatando una fuerte discusión que casi acaba en pelea. Pablo Salazar, presente en el despacho, interviene para evitar que la situación vaya a más en Sueños de libertad.

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