Daemon Targaryen recibe la paliza de su vida en el final de La casa del dragón: Quién es el inesperado guerrero

El final de la tercera temporada de La Casa del Dragón ha convertido la batalla de Tumbleton en uno de los enfrentamientos más espectaculares de la serie. Entre dragones, traiciones y cadáveres, un personaje hasta ahora secundario ha conseguido lo que parecía casi imposible: poner contra las cuerdas a Daemon Targaryen.

¡Atención! A partir de aquí hay spoilers del último episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón.

El hombre que le da una auténtica paliza al personaje de Matt Smith es Ser Jon Roxton, también conocido como Jon el Audaz. Se trata de un caballero de la Casa Roxton que combate en el bando de los Verdes y ejerce como mano derecha de Ormund Hightower.

Roxton ya había aparecido esta temporada junto al ejército de los Hightower, pero es en el último episodio cuando demuestra por qué tiene semejante apodo. Durante la batalla, se cruza con Daemon en las calles de Tumbleton y ambos protagonizan un violento duelo.

Daemon comienza imponiéndose con la espada y consigue desarmar a su rival. El problema llega cuando el combate se convierte en una pelea cuerpo a cuerpo. Roxton es mucho más grande, lleva una pesada armadura y utiliza su fuerza para golpear repetidamente al príncipe hasta dejarlo prácticamente indefenso.

Daemon no consigue derrotarlo. Es el derrumbe de un edificio, provocado por el fuego de los dragones, el que separa a ambos y evita que Roxton pueda rematarlo. El consorte de Rhaenyra logra levantarse completamente aturdido y termina abandonando la ciudad junto a Corlys Velaryon.

Jon Roxton tampoco es un simple soldado especialmente fuerte. El caballero porta Huérfana, la espada de acero valyrio de su familia. Esto lo coloca en igualdad de condiciones con Daemon, que lucha con Hermana Oscura, otra de las armas valyrias más importantes de Poniente.

El enfrentamiento no aparece en Fuego y Sangre. En el libro de George R. R. Martin, Daemon ni siquiera participa en la batalla de Tumbleton, por lo que la serie ha inventado este cara a cara para mostrar por primera vez a un guerrero capaz de superarlo físicamente.

Detrás de Jon Roxton se encuentra Joplin Sibtain. El actor británico es conocido por interpretar a Brasso en Andor, el amigo de Cassian que participaba en la rebelión contra el Imperio. En La Casa del Dragón ha cambiado de bando para convertirse en uno de los caballeros más peligrosos al servicio de Aegon II.