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Mejores momentos | 11 de agosto

“¡Ojo, sorpresón!”: Roberto Leal flipa al ver a Javier… ¿bailar en Pasapalabra?

El concursante se ha desatado con los que probablemente hayan sido sus mejores movimientos en sus 119 programas. ¡Y gracias a una canción del verano!

“¡Ojo, sorpresón!”: Roberto Leal flipa al ver a Javier… ¿bailar en Pasapalabra?

“¡Ojo, sorpresón!”: Roberto Leal flipa al ver a Javier… ¿bailar en Pasapalabra?

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Los concursantes de Pasapalabra siempre destacan por sus conocimientos, algunos también por otros talentos, otros por su sentido del humor… Javier, después de 119 programas, ha demostrado que quizá también puede sorprender por una faceta que pocos esperaban: ¡la de bailarín! Todo ha ocurrido después del acierto de King África con ‘Tacones rojos’, de Sebastián Yatra.

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A los concursantes les ha tocado otra canción muy animada, de las muy típicas del verano. Ninguno la ha acertado incluso tras escuchar dos fragmentos, pero Javier se ha venido arriba con el título alternativo que ha dado Roberto Leal. El madrileño se ha puesto a cantar ‘El verano ya llegó’. “¡Ojo, sorpresón!”, ha comentado el presentador al comprobar lo bien que se sabía el estribillo.

Sin embargo, Javier incluso se ha desatado más. Aunque en su asiento, el concursante se ha dejado llevar por la música y se ha arrancado con unos movimientos que han despertado de inmediato la admiración de Roberto. Ha sido su mejor conato de baile en sus 119 programas en Pasapalabra. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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