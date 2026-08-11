“¡Ojo, sorpresón!”: Roberto Leal flipa al ver a Javier… ¿bailar en Pasapalabra?

Los concursantes de Pasapalabra siempre destacan por sus conocimientos, algunos también por otros talentos, otros por su sentido del humor… Javier, después de 119 programas, ha demostrado que quizá también puede sorprender por una faceta que pocos esperaban: ¡la de bailarín! Todo ha ocurrido después del acierto de King África con ‘Tacones rojos’, de Sebastián Yatra.

A los concursantes les ha tocado otra canción muy animada, de las muy típicas del verano. Ninguno la ha acertado incluso tras escuchar dos fragmentos, pero Javier se ha venido arriba con el título alternativo que ha dado Roberto Leal. El madrileño se ha puesto a cantar ‘El verano ya llegó’. “¡Ojo, sorpresón!”, ha comentado el presentador al comprobar lo bien que se sabía el estribillo.

Sin embargo, Javier incluso se ha desatado más. Aunque en su asiento, el concursante se ha dejado llevar por la música y se ha arrancado con unos movimientos que han despertado de inmediato la admiración de Roberto. Ha sido su mejor conato de baile en sus 119 programas en Pasapalabra. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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