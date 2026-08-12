La reacción de Colate tras perder la batalla por la custodia de su hijo frente a Paulina Rubio

Paulina Rubio ha ganado la batalla judicial por la custodia de su hijo frente a Colate Vallejo-Nágera. Tras años de procesos judiciales y desencuentros, el menor se trasladará a Miami para vivir con su madre.

Ante las cámaras, Colate se ha mostrado tranquilo y cauteloso. Aunque reconoce que la decisión le ha sorprendido en parte, por ahora prefiere centrarse en su trabajo y en los eventos deportivos en los que está involucrado, sin profundizar en el proceso judicial.

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