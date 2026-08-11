Lo que menos le gusta a Carmen Maura de ser actriz: “Es lo más desagradable”

Carmen Maura, una de las actrices españolas más famosas del panorama, estuvo en El Hormiguero para hablar sobre su trayectoria, presentar algunos proyectos y celebrar su 80 cumpleaños.

Durante la entrevista, la intérprete habló sobre lo que más odia de su trabajo. Carmen aseguró que detesta estudiar el guion porque es como volver al colegio. ¡Imperdible!

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