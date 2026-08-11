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EL HORMIGUERO

Lo que menos le gusta a Carmen Maura de ser actriz: “Es lo más desagradable”

La intérprete aseguró que aprenderse los guiones es una tarea que detesta.

El secreto de Carmen Maura para aprenderse los guiones: "Es lo más desagradable de ser actriz"

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Carmen Maura, una de las actrices españolas más famosas del panorama, estuvo en El Hormiguero para hablar sobre su trayectoria, presentar algunos proyectos y celebrar su 80 cumpleaños.

Durante la entrevista, la intérprete habló sobre lo que más odia de su trabajo. Carmen aseguró que detesta estudiar el guion porque es como volver al colegio. ¡Imperdible!

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