Mejores momentos | 11 de agosto
King África se contradice en La Pista: pleno con Sebastián Yatra tras renegar del reguetón
El invitado no confiaba en acertar sospechando que iba a sonar algo así, pero ha sorprendido al reconocer ‘Tacones rojos’ al instante.
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King África ha protagonizado una divertida dosis de contradicción en La Pista. Nada más comenzar la prueba, el cantante ha confesado que no tenía demasiadas esperanzas de acertar si la canción pertenecía al universo del reguetón. Sin embargo, la realidad ha terminado llevándole la contraria gracias a un pleno con Sebastián Yatra.
Cuando Roberto Real ha revelado a King África y a Paula Prendes que les tocaba una canción del año 2001, el invitado se ha puesto en lo peor y ha asegurado a su rival que no tenía ventaja por dedicarse a la música. “Cuanto más cerca de ahora, peor lo llevo”, ha afirmado. Y, sobre todo, ha asegurado que lo que peor se le daría es un reguetón.
Los tiros no han ido exactamente por ahí con lo que ha sonado, aunque King le ha dicho a Paula: “¿Viste que era un medio reguetón? Te lo dije”. Sin embargo, no hay dudado ni un segundo porque se ha puesto a cantar ‘Tacones rojos’. Y después ha elogiado a Sebastián Yatra. Aprovechando la circunstancia, Roberto se ha lanzado a pedir una colaboración entre el colombiano y King África. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
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