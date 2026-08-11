Pedro Porro anuncia su compromiso con una romántica pedida de mano: su historia de amor con María Hurtado

El futbolista extremeño Pedro Porro está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Tras coronarse este verano como campeón del mundo con la selección española, el jugador del Tottenham Hotspur, equipo londinense, ha querido sumar otra gran alegría a su año.

Y es que, ayer, día 9 de agosto, compartió a través de su perfil de Instagram un anuncio muy importante: la pedida de mano a su pareja, María Hurtado. Gracias a las imágenes compartidas nos hemos podido trasladar directamente a ese momento tan especial.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles de esta romántica pedida de mano, además de toda la historia de amor entre el futbolista y su ya prometida. ¡Vamos a ello!

Una romántica pedida en el paraíso

El deportista, de 26 años, sorprendió a todos sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram las imágenes de una pedida de mano de ensueño. El lugar elegido para la ocasión fueron las paradisíacas islas Turcas y Caicos, en el Caribe.

Además, para la ocasión, única e irrepetible, Pedro preparó una escenografía típica de película: un camino iluminado con velas y rodeado de flores blancas que hacían contraste con las piedras de la playa.

El futbolista también apostó por decorar el lugar con unas letras gigantes de luces que relataban la gran pregunta: "¿Quieres casarte conmigo?". En las fotos compartidas vemos al futbolista arrodillado frente a María para entregarle un espectacular anillo de compromiso.

La respuesta no se hizo esperar: "¡Ha dicho que sí!", escribió el defensa en la publicación, acompañado de un mensaje muy tierno: "Nuestro amor, nuestra familia y ahora... nuestro para siempre", con un corazón blanco.

Por su parte, María Hurtado ha compartido una segunda publicación, después del gran anuncio. En ella ha escrito: "Un día de estos subo una foto con mi futuro esposo, un anillo en mi dedo y un feliz por siempre", dejando claro que su emoción y felicidad es máxima.

Su historia de amor

La historia de amor entre Pedro Porro y María Hurtado se ha definido siempre por la discreción, puesto que ambos han mantenido los detalles sobre su relación alejados de los focos mediáticos, aunque ambos comparten fotos juntos en sus redes sociales.

Todo empezó en 2024, y aunque la pareja prefiere no detallar cómo se conocieron públicamente, ambos comparten raíces en la localidad de Don Benito, en Badajoz, Extremadura. Allí comenzó a forjarse su relación, la cual no salió a la luz hasta principios de 2024.

A pesar de la vida futbolística de Pedro y su carrera en Londres, María siempre ha sido su gran pilar, estando junto a él siempre. La pareja, en 2025, dio la bienvenida a su primer hijo en común, nacido el 1 de septiembre y llamado Pedro, como el padre.

El bebé de casi un año de edad convive también con Carla, hija de Hurtado de una relación anterior, a quien el futbolista trata como hija suya. Así lo hemos podido ver a través de las redes sociales, donde los planes en familia son numerosos.

Así pues, con este paso por el altar, la pareja da el pistoletazo de salida al matrimonio, después de más de dos años de relación sentimental y un verano inolvidable lleno de éxitos tanto en el ámbito deportivo como en el personal. De momento, no han trascendido más detalles sobre la fecha o el lugar exacto en el que celebrarán la gran boda.