Al menos 5 muertos y 13 heridos por una explosión de una bombona de gas y un incendio en El Cairo, Egipto

Al menos cinco personas han muerto y otras trece han resultado heridas este martes en un incendio provocado por la explosión de una bombona de gas en un restaurante ubicado en la zona de El Cairo islámico, en Egipto, informan fuentes oficiales.

Entre las víctimas mortales se encuentra un farmacéutico que quedó atrapado en la farmacia que ejercía su profesión, localizada al lado del restaurante incendiado en el área de Dar al Salam, según detalla con un comunicado de la Dirección General de Seguridad de El Cairo.

Las autoridades detallan que los equipos de emergencia desalojaron a los heridos y los trasladaron a hospitales cercanos, mientras continúan las labores para verificar si aún quedan más víctimas por encontrar.

El fuego se extendió a varios locales cercanos

Según las investigaciones preliminares, las llamas también se propagaron a una juguetería después de la explosión de una bombona de gas, y luego se extendió también a una cafetería contigua y a la farmacia mencionada, antes de alcanzar a otros locales comerciales situados en la planta baja.

Actualmente, se desconocen las causas que dieron lugar a la explosión de la bombona de gas, en un momento en que Egipto vive una extrema ola de calor, alcanzando temperaturas de hasta 42 grados.

Los equipos de la Defensa Civil han conseguido extinguir el incendio en el establecimiento, situado en la plaza Matbaa, frente a la comisaría de Dar al Salam, y mantienen labores de enfriamiento para impedir que las llamas se reaviven.

La Defensa Civil de El Cairo recibió el aviso del incendio poco después de que se desatara el fuego y desplegó varias dotaciones de bomberos, ambulancias y personal de seguridad para controlarlo e iniciar las investigaciones sobre las causas del incidente, se apunta en el comunicado.

La agencia oficial de estadísticas egipcia CAPMAS indica que Egipto registró un total de 46.925 incendios accidentales en 2024, siendo la provincia de El Cairo la más afectada debido a su alta densidad de población y actividad comercial.