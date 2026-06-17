Nicolás Redondo pide la dimisión de Pedro Sánchez y alerta de un "riesgo" para la democracia: "Es una verdadera piratería política"

El exmilitante y exdirigente socialista Nicolás Redondo ha lanzado duras críticas contra el Gobierno tras la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar varias iniciativas impulsadas por PP y Junts para abrir un debate sobre la posibilidad de convocar elecciones generales. Lo que más le preocupa en estos momentos no es la situación política del Ejecutivo, sino "el funcionamiento del sistema democrático". En referencia a la sesión celebrada este martes en el Congreso de los Diputados, calificó lo ocurrido como una "verdadera piratería política" por parte del Gobierno y de los grupos que lo sustentan.

Tanto el Partido Popular como Junts intentaron presentar enmiendas para que la Cámara acogiera el debate sobre la conveniencia de convocar elecciones. Sin embargo, la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar cuentan con mayoría, frenó la tramitación de estas propuestas. "Es algo anómalo", señala Redondo, quien recorda que meses atrás sí se aceptó una iniciativa relacionada con una cuestión de confianza al presidente del Gobierno. "La excusa ahora es que la convocatoria de elecciones corresponde exclusivamente al presidente, pero el Parlamento tiene perfecto derecho a discutir estos temas, no hay ningún reparo", sostuvo.

El exdirigente socialista también se refire al papel de Junts en la actual legislatura. A su juicio, la formación independentista está marcando el ritmo de la política nacional. "Lo que me molesta es que al final todos terminan en manos de Junts", afirmó. En este sentido, considera que el partido catalán plantea fórmulas extraordinarias para comprobar si el Gobierno mantiene o no una mayoría parlamentaria, aunque evitó impulsar una moción de censura.

Respuesta a Diana Morant

Las declaraciones de Redondo llegan después de que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, defendiera este miércoles la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Confío en un presidente que ha mejorado la vida de la gente, y ese legado no lo va a borrar nada, ni siquiera unas joyas", afirma Morant.

Preguntado por estas palabras, Nicolás Redondo ha sido especialmente contundente. "El último recurso del fanático es la conspiración; ve conspiraciones a todas horas. Lo que está expresando la ministra es fanatismo", asegura.

Además, recurre a una reflexión atribuida a un escritor británico para ilustrar su crítica: "Si algún día tengo que elegir entre mi país y mi amigo, espero tener el coraje para estar con mi amigo y defraudar a mi país". Según Redondo, los actuales dirigentes socialistas han optado por "defraudar la verdad y el funcionamiento razonable del Estado democrático".

"No tienen mayoría"

Durante su intervención, el exdirigente socialista dibuja un escenario de profunda crisis política para el Ejecutivo. Afirma que el Gobierno no dispone de mayoría absoluta ni ha logrado sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado, al tiempo que denuncia una supuesta degradación institucional.

"Tenemos al expresidente del Gobierno en un proceso judicial realmente brutal; tenemos por otro lado las cloacas. Han tocado la Fiscalía, la Guardia Civil y los jueces", manifiesta. Finalmente, Redondo sostiene que el principal objetivo no debería ser la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. "Lo más importante no es salvar a Pedro Sánchez. No se lo merece ni la persona ni el personaje", afirmó.

En la parte más dura de su intervención, y la intervención más contundente que se le recuerda en plató, concluye reclamando la salida del presidente del Gobierno: "No tienen mayoría, están rodeados de corrupción. ¡Váyase! Ni Pedro Sánchez ni Begoña Gómez merecen que se destruya el sistema democrático ni el PSOE".

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