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Abidin en Una nueva vida

Abidin emociona a Ferit al agradecerle que adopte a un niño del orfanato: "Hoy curas la herida del niño que fui"

UNA NUEVA VIDA

La decisión de Ferit y Seyran conmueve a Abidin al revivir su infancia en el orfanato

El inicio del proceso de adopción lleva a Abidin a recordar los años que pasó esperando una familia y a explicar a Ferit la importancia del paso que está dando.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Tras conocer los planes de Ferit y Seyran en Una nueva vida, Abidin no puede contener las lágrimas. El joven recuerda cómo observaba a las familias que visitaban el orfanato esperando ser elegido y cómo imaginaba una vida con padres y una habitación propia.

Aquellos sueños terminaban cuando las familias se marchaban sin él. Su experiencia hace que Ferit comprenda mejor lo que significa adoptar: ofrecer a un niño la oportunidad de abandonar la espera y encontrar el hogar que desea.

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