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UNA NUEVA VIDA
La decisión de Ferit y Seyran conmueve a Abidin al revivir su infancia en el orfanato
El inicio del proceso de adopción lleva a Abidin a recordar los años que pasó esperando una familia y a explicar a Ferit la importancia del paso que está dando.
Tras conocer los planes de Ferit y Seyran en Una nueva vida, Abidin no puede contener las lágrimas. El joven recuerda cómo observaba a las familias que visitaban el orfanato esperando ser elegido y cómo imaginaba una vida con padres y una habitación propia.
Aquellos sueños terminaban cuando las familias se marchaban sin él. Su experiencia hace que Ferit comprenda mejor lo que significa adoptar: ofrecer a un niño la oportunidad de abandonar la espera y encontrar el hogar que desea.
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