La decisión de Ferit y Seyran conmueve a Abidin al revivir su infancia en el orfanato

Tras conocer los planes de Ferit y Seyran en Una nueva vida, Abidin no puede contener las lágrimas. El joven recuerda cómo observaba a las familias que visitaban el orfanato esperando ser elegido y cómo imaginaba una vida con padres y una habitación propia.

Aquellos sueños terminaban cuando las familias se marchaban sin él. Su experiencia hace que Ferit comprenda mejor lo que significa adoptar: ofrecer a un niño la oportunidad de abandonar la espera y encontrar el hogar que desea.

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