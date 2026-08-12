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INCENDIOS Y ECLIPSE

La advertencia de un experto forestal para prevenir incendios durante el eclipse: "Hay un riesgo muy extremo"

Paco Castañares advierte del riesgo de incendios forestales durante el eclipse que tendrá lugar este 12 de agosto y ha recomendado evitar las zonas forestales para contemplar el fenómeno.

La advertencia de Paco Castañares para prevenir incendios durante el eclipse

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Sofía Avendaño
Publicado:

Paco Castañares, antiguo dirigente socialista y empresario forestal, advierte de los peligros de provocar un incendio durante el visionado del eclipse que tendrá lugar la tarde de hoy, 12 de agosto.

El experto ha explicado que las recomendaciones pasan por acudir a espacios habilitados y seguros, sin vegetación arbórea que pueda poner en peligro a los espectadores. Una precaución especialmente importante, ha señalado, ante la previsión de que una gran parte de la población salga a contemplar el eclipse.

"El 70% de la población va a verlo", ha apuntado Castañares, quien considera que muchas personas buscarán zonas elevadas y próximas a la montaña para disfrutar del fenómeno. El problema, advierte, es que estos lugares pueden convertirse en una trampa en caso de incendio.

"Van a tener lugar de entrada, pero no de salida. Si hay fuego, tienen que volver por donde han entrado", ha alertado.

Extremar la precaución en los desplazamientos

Castañares ha recordado que una de las principales recomendaciones de las comunidades autónomas es evitar el acceso a zonas forestales en aquellas áreas donde exista un riesgo elevado de incendio.

Entre las medidas de prevención, ha pedido especialmente no estacionar los vehículos sobre pasto o matorral seco. “El tubo de escape o el catalizador alcanzan temperaturas muy altas y con eso mismo se puede prender”, ha explicado.

También ha insistido en la importancia de no aparcar en las cunetas de los caminos, ya que los vehículos pueden obstaculizar las posibles vías de evacuación en caso de emergencia.

En este sentido, Castañares ha puesto como ejemplo las medidas adoptadas por la Junta de Castilla-La Mancha y ha defendido que las restricciones de acceso a determinadas zonas forestales no deben entenderse como una imposición, sino como una medida de protección: "No es una imposición, es por su seguridad".

“Hoy confluyen dos circunstancias realmente excepcionales”

El experto ha advertido además de que durante la jornada coinciden dos factores especialmente preocupantes: el eclipse y un escenario de riesgo extremo de incendios en buena parte de la Península.

Castañares ha recordado lo ocurrido hace un año en el noroeste peninsular, especialmente en León, Ourense, Zamora y Cáceres, cuando se produjo un episodio de simultaneidad de grandes incendios forestales durante una jornada marcada por tormentas y rayos.

Según ha señalado, aquella situación contribuyó a que se llegaran a quemar alrededor de 350.000 hectáreas en poco más de diez días.

A su juicio, un escenario de riesgo elevado puede repetirse hoy en diferentes puntos de la Península, entre ellos el Sistema Central, el valle del Ebro, Cataluña, Murcia y Andalucía.

Por ello, Castañares insiste en que quienes quieran contemplar el eclipse deben priorizar lugares seguros y evitar desplazarse a zonas forestales con riesgo de incendio, especialmente aquellas en las que una eventual evacuación pudiera complicarse.

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