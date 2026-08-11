Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AlaZ | 11 de agosto

“Entre lo valiente y lo temerario hay una línea muy fina”: David da el golpe en AlaZ ante Javier

El concursante barcelonés ha hecho una curiosa reflexión cuando necesitaba un acierto para empatar después de que su rival se plantara con 22.

“Entre lo valiente y lo temerario hay una línea muy fina”: David da el golpe en AlaZ ante Javier

“Entre lo valiente y lo temerario hay una línea muy fina”: David da el golpe en AlaZ ante Javier

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

¿Ha sido valiente? ¿Ha sido temerario? Lo que es seguro es que David ha dado un golpe final con el que ha vencido en AlaZ. Su última jugada de dos aciertos le ha hecho terminar con 23, uno más que Javier. El barcelonés podría haberse conformado con el empate, pero ha arriesgado y el premio ha sido recuperar el color naranja de ganador.

De hecho, poco le ha durado la alegría a Javier, que en el programa anterior rompió una racha negativa. En este AlaZ parecía confirmar que había recuperado sus mejores sensaciones, incluso pese a que David ha vuelto a empezar la prueba. De hecho, el madrileño ha firmado la mejor jugada de la tarde: doce respuestas de un tirón. Además, ha ido siempre por delante en el marcador, hasta que los concursantes se han encontrado con 21 aciertos.

Javier ha sacado otro as y se ha plantado. Después, ha lamentado no haber tenido tiempo para otro más, tampoco para pedir la ayuda de una letra extra, porque el acierto era la palabra que tenía en mente.

Por lo tanto, el desenlace quedaba en manos de David, que ha hecho una curiosa reflexión: “Entre lo valiente y lo temerario hay una línea muy fina”. Por sorpresa, él la ha sobrepasado para convertirse en el campeón de este AlaZ. ¡No te pierdas es gran duelo en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

El secreto de Carmen Maura para aprenderse los guiones: "Es lo más desagradable de ser actriz"

Lo que menos le gusta a Carmen Maura de ser actriz: “Es lo más desagradable”

Carmen Maura estrena sus 80 años en El Hormiguero: "Puedes hacer lo que te dé la gana"

La profunda reflexión de Carmen Maura sobre el paso del tiempo: “No paro de encontrarle ventajas”

“Entre lo valiente y lo temerario hay una línea muy fina”: David da el golpe en AlaZ ante Javier

“Entre lo valiente y lo temerario hay una línea muy fina”: David da el golpe en AlaZ ante Javier

El inesperado plantón de Paula Prendes a Javier: se niega a elegir entre Pablo Alborán y Pablo López
Mejores momentos | 11 de agosto

El plantón de Paula Prendes a Javier: se niega a elegir entre Pablo Alborán y Pablo López

“¡Ojo, sorpresón!”: Roberto Leal flipa al ver a Javier… ¿bailar en Pasapalabra?
Mejores momentos | 11 de agosto

“¡Ojo, sorpresón!”: Roberto Leal flipa al ver a Javier… ¿bailar en Pasapalabra?

King África se contradice en La Pista: pleno con Sebastián Yatra tras renegar del reguetón
Mejores momentos | 11 de agosto

King África se contradice en La Pista: pleno con Sebastián Yatra tras renegar del reguetón

El invitado no confiaba en acertar sospechando que iba a sonar algo así, pero ha sorprendido al reconocer ‘Tacones rojos’ al instante.

Colate
EXCLUSIVA

Colate rompe el silencio tras conocer la sentencia sobre la custodia de su hijo con Paulina Rubio: "Llevo muchos años y sé cómo funcionan las cosas"

Colate ha atendido amablemente a uno de nuestros reporteros para confesar que por un lado sí que se esperaba el resultado de la sentencia por la custodia de su hijo menor con Paulina Rubio.

eclipse

César Arza: "Durante la totalidad del eclipse sí puedes quitarte las gafas y mirar al espectáculo"

Miguel

El incendio de Niebla arrasa más de 8.000 hectáreas y desespera a cientos de vecinos desalojados

Ceuta

La crisis sanitaria en Ceuta se agrava ante el aumento de enfermedades infecciosas: "Estamos preocupados en el sector sanitario porque conocemos y sabemos"

Publicidad