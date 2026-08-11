“Entre lo valiente y lo temerario hay una línea muy fina”: David da el golpe en AlaZ ante Javier

¿Ha sido valiente? ¿Ha sido temerario? Lo que es seguro es que David ha dado un golpe final con el que ha vencido en AlaZ. Su última jugada de dos aciertos le ha hecho terminar con 23, uno más que Javier. El barcelonés podría haberse conformado con el empate, pero ha arriesgado y el premio ha sido recuperar el color naranja de ganador.

De hecho, poco le ha durado la alegría a Javier, que en el programa anterior rompió una racha negativa. En este AlaZ parecía confirmar que había recuperado sus mejores sensaciones, incluso pese a que David ha vuelto a empezar la prueba. De hecho, el madrileño ha firmado la mejor jugada de la tarde: doce respuestas de un tirón. Además, ha ido siempre por delante en el marcador, hasta que los concursantes se han encontrado con 21 aciertos.

Javier ha sacado otro as y se ha plantado. Después, ha lamentado no haber tenido tiempo para otro más, tampoco para pedir la ayuda de una letra extra, porque el acierto era la palabra que tenía en mente.

Por lo tanto, el desenlace quedaba en manos de David, que ha hecho una curiosa reflexión: “Entre lo valiente y lo temerario hay una línea muy fina”. Por sorpresa, él la ha sobrepasado para convertirse en el campeón de este AlaZ. ¡No te pierdas es gran duelo en el vídeo!

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