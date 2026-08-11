La profunda reflexión de Carmen Maura sobre el paso del tiempo: “No paro de encontrarle ventajas”

Carmen Maura aterrizó en El Hormiguero poco después de cumplir 80 años y, pese a lo que pueda parecer, la intérprete contó qué ventajas le encuentra a hacerse “ancianita”.

La invitada, con la energía que le caracteriza, argumentó que “puedes hacer lo que te dé la gana... y puedes decir lo que te dé la gana". ¡Así fue este momentazo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas