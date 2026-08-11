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EL HORMIGUERO

La profunda reflexión de Carmen Maura sobre el paso del tiempo: “No paro de encontrarle ventajas”

La actriz habló sobre cómo se sintió al cumplir los 80 años y empezar a sentirse “ancianita”.

Carmen Maura estrena sus 80 años en El Hormiguero: "Puedes hacer lo que te dé la gana"

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Carmen Maura aterrizó en El Hormiguero poco después de cumplir 80 años y, pese a lo que pueda parecer, la intérprete contó qué ventajas le encuentra a hacerse “ancianita”.

La invitada, con la energía que le caracteriza, argumentó que “puedes hacer lo que te dé la gana... y puedes decir lo que te dé la gana". ¡Así fue este momentazo!

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