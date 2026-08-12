Muere un parapentista de 55 años en un accidente en el Pirineo oscense

Un parapentista de 55 años, vecino de Palma de Mallorca, ha muerto tras sufrir un accidente en el Pirineo oscense. El suceso tuvo lugar en la zona de Punta Baguer-Pico Canal Roya, en el término municipal de Canfranc.

La Guardia Civil ha informado este miércoles del accidente, que se produjo este martes en torno a las 10:25 horas. Tras recibir el aviso, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca activó a efectivos de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de Jaca, a la Unidad Aérea de Huesca y al médico del 061.

Los equipos de rescate sobrevolaron la zona hasta localizar al parapentista, que ya había fallecido cuando fue encontrado.

Evacuación del cuerpo

El cuerpo fue evacuado hasta la helisuperficie de Jaca, donde esperaban los servicios funerarios. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Provincial de Huesca.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.