Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente de parapente

Muere un parapentista de 55 años en un accidente en el Pirineo oscense

La Guardia Civil localizó al deportista ya fallecido tras activar a los grupos de rescate

Parapente

Parapente Pixqabay

Publicidad

Jaime Álvarez
Publicado:

Un parapentista de 55 años, vecino de Palma de Mallorca, ha muerto tras sufrir un accidente en el Pirineo oscense. El suceso tuvo lugar en la zona de Punta Baguer-Pico Canal Roya, en el término municipal de Canfranc.

La Guardia Civil ha informado este miércoles del accidente, que se produjo este martes en torno a las 10:25 horas. Tras recibir el aviso, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca activó a efectivos de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de Jaca, a la Unidad Aérea de Huesca y al médico del 061.

Los equipos de rescate sobrevolaron la zona hasta localizar al parapentista, que ya había fallecido cuando fue encontrado.

Evacuación del cuerpo

El cuerpo fue evacuado hasta la helisuperficie de Jaca, donde esperaban los servicios funerarios. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Provincial de Huesca.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Una vecina de Ceuta rompe a llorar ante Margarita Robles: “Tengo miedo, no se puede abandonar Ceuta”

mujer llora frente a la ministra

Publicidad

Sociedad

mujer llora frente a la ministra

Una vecina de Ceuta rompe a llorar ante Margarita Robles: “Tengo miedo, no se puede abandonar Ceuta”

Imagen de la situación tras el seísmo en Colombia

El Gobierno rebaja a 75 los españoles que permanecen sin localizar en Colombia tras el terremoto

Coche de Guardia Civil

Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda de Mijas

Cama de hospital
Reptiles en un hospital

Aparecen serpientes bajo las camas en un hospital de Andújar

La experiencia de Mercedes López, una exdipatada que perdió la vista por mirar fíjamenet al sol durante un eclipse
Recomendación

Una exdiputada perdió el 90% de visión tras mirar un eclipse cuando era niña y ahora alerta: "No son conscientes del peligro"

Parapente
Accidente de parapente

Muere un parapentista de 55 años en un accidente en el Pirineo oscense

La Guardia Civil localizó al deportista ya fallecido tras activar a los grupos de rescate

Incendio Huelva
Incendio

El incendio de Niebla alcanza Sevilla tras quemar 25.000 hectáreas y mantiene a cerca de 800 personas desalojadas

Más de 600 efectivos trabajan para frenar el incendio forestal originado en Huelva, que mantiene a cerca de 800 personas desalojadas. La mejora del viento da una tregua a los equipos de extinción.

Ana Vázquez

Una óptica explica cómo mirar el eclipse solar sin dañar la vista: "Ningún método casero, solamente las gafas homologadas"

Familia que ve el eclipse en caravana

Vacaciones sobre ruedas para ver el eclipse: una familia viaja en caravana hasta los Dolomitas

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026

Publicidad