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Adiós al cartel de 'se alquila': los jóvenes se lanzan a las redes sociales para buscar piso

Los precios del alquiler siguen al alza y la oferta disponible es cada vez menor. Ante esta situación, muchos jóvenes recurren a internet para encontrar vivienda o compartir piso.

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Crisis vivienda | iStock

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Jaime Álvarez
Publicado:

El precio del alquiler se ha convertido en una de las grandes preocupaciones para muchos jóvenes a la hora de acceder a una vivienda. La subida de precios y la falta de oferta complican cada vez más la búsqueda, hasta el punto de que muchos destinan buena parte de su sueldo únicamente a alojarse.

Esta situación no solo ha complicado el acceso al alquiler, sino que también ha transformado la forma de buscar piso. Hace unos años, los carteles de “se alquila” colgados en fachadas, portales o ventanas eran una de las vías más habituales para encontrar vivienda. Ahora, muchos de esos carteles han desaparecido.

La búsqueda se ha trasladado a internet. Redes sociales, grupos y plataformas digitales se han convertido en el nuevo escaparate para quienes necesitan una habitación, buscan compañeros de piso o intentan encontrar un alquiler ajustado a su presupuesto.

Cada vez más creativos

Para muchos jóvenes, este método resulta más cómodo, rápido y accesible que acudir directamente a una inmobiliaria. Especialmente cuando se trata de encontrar una habitación o de localizar a alguien con quien compartir vivienda.

Además, la creatividad se ha convertido en una herramienta más dentro de esta búsqueda. Algunos usuarios publican fotografías, vídeos e incluso llegan a utilizar la inteligencia artificial para crear anuncios que puedan aumentar sus posibilidades de encontrar piso o inquilinos. Otros elaboran auténticas presentaciones en las que explican cómo es la vivienda, cuánto cuesta o incluso qué tipo de persona buscan como compañero de piso.

En plena crisis del alquiler, internet se ha consolidado como una alternativa para intentar encontrar precios más asumibles. Sin embargo, el problema continúa siendo el mismo: una oferta escasa y unos precios que, para muchos, siguen siendo difíciles de asumir.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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