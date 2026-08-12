El inquietante episodio paranormal que vivió Mireia Oriol

El miedo ha sido protagonista del quinto capítulo de Ágata y Lola, ambientado en un 31 de octubre. Aprovechando la ocasión, los actores han compartido algunas de las anécdotas más inquietantes que han vivido.

Entre ellas destaca la experiencia de Mireia Oriol, que años atrás protagonizó un momento paranormal mientras rodaba una serie. La situación dejó sin palabras tanto a la actriz como al resto del equipo que se encontraba con ella.

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