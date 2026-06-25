El PP, con el apoyo de Junts y Vox, logra que el Congreso pida a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza

El pleno del Congreso ha aprobado, con el apoyo de Junts y Vox, una moción del PP en la que insta al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión las responsabilidades por los casos de corrupción en su entorno.

Al término de las votaciones, la bancada popular ha irrumpido con gritos de "dimisión, dimisión" acompañados de golpes desde sus escaños, mientras el jefe del Ejecutivo, los miembros del Gobierno presentes en el pleno y diputados del PSOE aplaudían en pie.

La moción se ha votado por puntos y acortada sobre el texto original, que pedía elecciones, al no aceptarlo con esa redacción la Mesa del Congreso.

El punto en el que se insta a Sánchez a que se considerara la oportunidad de plantear una cuestión de confianza ha salido adelante gracias a los votos de los populares, Vox y Junts, además del de los diputados de UPN y Coalición Canaria. En total, 178 votos a favor y 171 en contra.

También ha salido adelante el punto siguiente, donde se exige la dimisión de Sánchez para asumir responsabilidades por los "casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa" por el presidente.

Este punto ha sido también apoyado por los mismos partidos, excepto por la diputada de Coalición Canaria que en esta ocasión, se ha abstenido.

La moción contenía un tercer punto donde se reprobaba la "voluntad de veto tanto por parte del Gobierno como de determinados grupos políticos, del debate de determinadas iniciativas o enmiendas", que también ha salido adelante porque aunque Junts se ha abstenido, el PP ha unido sus votos a los de Vox, UPN y CC.

Feijóo pide a Sánchez que asuma la dimisión exigida por la mayoría absoluta del Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado determinante que el Congreso haya pedido por mayoría absoluta la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha instado a asumir esta exigencia de la Cámara.

De no hacerlo, ha dicho que España tendrá un jefe del Ejecutivo que se mantiene en el poder en contra del Parlamento.

Tal y como ha advertido el líder popular, "estamos ante una decisión muy seria después de un debate sobre la corrupción que asedia personalmente al presidente, a su Gobierno y a su partido".

Además, el jefe de la oposición ha recordado que cualquier demócrata y primer ministro europeo tiene que seguir el designio de su Parlamento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.