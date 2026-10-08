Marcos de Quinto, contundente tras la muerte de Maricarmen: "Símbolo es la mujer de Hospitalet que se suicidó, esta es una cara dura"

Tras la muerte de Maricarmen, los Sindicatos y los acampados en Sol se volvieron a movilizar este miércoles por la noche reclamando que la muerte ha sido un 'asesinato'. El Sindicato de Inquilinas confirmó su fallecimiento en la tarde de este miércoles. A sus 87 años estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre, día en el que en camilla fue desahuciada de sus casa en el barrio del Retiro.

En la mesa de debate, Marcos de Quinto, ha explicado que para él, no le parece responsable la derecha: "Primero, Maricarmen se ha beneficiado durante 70 años de una ley de arrendamientos urbanos de franco, en 1985, Boyer elimina esa ley y hace un decreto poniendo fin al modelo de renta antigua y, en 1994 hay una ley de arrendamientos urbanos también socialista que pone disposiciones adicionales para regular la extinción de contratos y la actualización de precios".

"Entonces, en la actualidad, un juez en base de las modificaciones socialistas de la ley, dictamina un desahucio que lleva a cabo la policía de Marlaska, hasta entonces, no se que tiene que ver con este tema la derecha"

"La derecha le propuso soluciones"

El empresario, ha querido explicar que lo único que hizo la derecha fue que el alcalde de Madrid le hiciera unas propuestas de solución habitacional y llegaron a un acuerdo para que Maricarmen volviera a su casa gracias a esa gestión.

De Quinto ha querido explicar que Maricarmen le mandó una carta a Pedro Sánchez y este, no le respondió: "Hemos tenido 272.000 desahucios en España y parece ser que en ocho años de Gobierno, les ha dado igual, pero cuando ha llegado ahora este tema, todos se rasgan las vestiduras, ¿Qué ha pasado con los otros 272.000 desahucios? Pregunta el empresario"

Susanna Griso, ha querido explicar que en la carta, Maricarmen pedía auxilio y describía en su carta: "Cuando termine su mandato, yo querría seguir aquí viviendo".

Pequeño debate con Javier Caraballo

Marcos le daba la razón a Maricarmen argumentando que ha tenido una presión mediática "tremenda" para una persona de esa edad. A lo que el periodista Javier Caraballo ha destacado que "era un símbolo de una realidad".

"Símbolo era la de Hospitalet, que se suicidó, eso si que hubiera sido un símbolo, esto es una cara más dura porque tocaba en Madrid, la ultraizquierda los crea en Sol, finaliza De Quinto.

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