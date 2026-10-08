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El mensaje de Maricarmen desde el hospital después de su desahucio: "Mi casa ha sido mi vida"

El 25 de septiembre la octogenaria enviaba un video anunciando la primera manifestación en la Puerta de Sol

El último mensaje de Maricarmen desde el hospital

El último mensaje de Maricarmen desde el hospital

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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En la tarde del miércoles Maricarmen Abascal, la anciana cuyo desalojo del domicilio donde vivía provocó una ola de protestas por España, murió en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El 25 de septiembre desde la cama del hospital, enviaba un video.

"No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la soledad", comenzaba Maricarmen desde la cama del hospital madrileño. Lamentaba que la casa de donde fue desalojada "ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás", aunque eso "no significa que yo no vaya a seguir luchando", aseguraba.

La octogenaria agradecía a todas las personas que habían estado a su lado o apoyando la causa: "Quiero dar las gracias a todas las personas, a todos los niños que han venido a mi desarrollo. También a los amigos que he tenido, que no me han dejado ni un solo momento sola, como es el sindicato de inquilina. Los quiero a todos mucho.Yo soy su familia y ellos son la mía".

En el mensaje también se dirigía a su abogada, Beatriz Duroa, a quien "quiero mucho" y "se ha jugado muchas horas de trabajo para tratar de salvar mi casa. No ha podido ser, pero por favor luchad", pedía. Asimismo explicaba que, a pesar de su edad y enfermedad por la que mo podía hacer videos, "no significa que yo no vaya a colaborar con el sindicato y con todos vosotros". Y añadía que "lo que quiero es que este problema que tenemos con todos los fondos buitre se disminuya en una sola vez".

Maricarmen finalizaba el mensaje anunciando que el sábado 26 de septiembre a las 18:30 horas, habría una manifestación "para que no vuelva a haber ni un solo caso como el de Maricarmen. Gracias y por favor, os necesito".

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