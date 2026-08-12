Pepi, la ceutí que se ha derrumbado ante Margarita Robles: "A pesar de lo que me ha dicho, el sentimiento es de abandono"

La situación migratoria en Ceuta sigue generando preocupación entre algunos vecinos. Más de 70.000 personas han llegado a la ciudad autónoma en los últimos años y, mientras las autoridades continúan trabajando para gestionar la situación, algunos residentes aseguran sentirse cada vez más desbordados y con incertidumbre ante lo que ocurre en sus barrios y playas.

Es el caso de Pepi, una vecina de Ceuta que ha intervenido en directo en Espejo Público para explicar cómo está viviendo personalmente esta situación. Visiblemente emocionada y entre lágrimas, Pepi ha asegurado sentirse "desplazada" y ha confesado que tiene miedo de salir a la calle.

"Necesitamos más fuerzas porque nos sentimos desplazados. Personalmente, tengo miedo, miedo a salir a la calle", ha explicado durante su conversación con el programa. La vecina asegura que la presencia de migrantes sigue siendo especialmente visible en determinadas zonas de la ciudad, incluida la playa, donde afirma que algunos jóvenes que han llegado a Ceuta permanecen todavía en la zona.

Pepi ha relatado que incluso se han construido pequeñas cabañas en la playa y que esta situación está afectando a sus rutinas habituales. "Yo en mi tierra no puedo ir a la playa. ¿Qué hago yo? Tengo miedo. No queremos vivir con miedo", ha señalado. La vecina reclama una mayor presencia de las fuerzas de seguridad y asegura que parte de los residentes tienen la sensación de estar "abandonados de la mano de Dios".

Su trágico momento con Margarita Robles

Durante su intervención también ha contado el momento en el que se encontró con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que estos días está recorriendo las calles de Ceuta para conocer de primera mano la situación. Pepi asegura que, al acercarse a ella, sufrió "un pequeño ataque de nervios" y que en ningún momento pretendía ofenderla.

Según ha explicado, Robles se mostró comprensiva con su preocupación y le trasladó que las autoridades estarán pendientes de la situación. Sin embargo, Pepi reconoce que, pese a esas palabras, continúa teniendo una sensación de abandono. "A pesar de lo que me ha dicho, tengo el sentimiento de abandono", ha afirmado.

La vecina también ha querido matizar que, aunque denuncia la situación que está viviendo, entiende que se trata de personas que necesitan ayuda. "Somos solidarios, comprensivos", ha señalado, antes de advertir de que, a su juicio, "llega un momento" en el que la situación se hace difícil de asumir para los vecinos.

De hecho, ha contado que algunos residentes ayudan diariamente a los migrantes que permanecen en la zona. "Esta mañana, sin ir más lejos, una bolsa de agua fresca, fría, una botella...", ha relatado. También asegura que en ocasiones les llevan algo de comida o pequeños productos para hacer frente al calor.

Su testimonio pone voz a una parte de los vecinos que aseguran estar preocupados por la situación migratoria que atraviesa Ceuta. Una preocupación que, para Pepi, ya no se limita a lo que ocurre en la frontera, sino que ha terminado afectando a actividades tan cotidianas como acudir a la playa o pasear por determinadas zonas de la ciudad. Mientras continúa el debate sobre la gestión de la llegada de migrantes a Ceuta, vecinos como Pepi reclaman más medios y presencia de las fuerzas de seguridad.

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