Laura, una ceutí que acudió indignada a la llegada de Marlaska: "Va a haber una desgracia, una persona iba con una pistola en la mano"

La crisis migratoria iniciada en Ceuta el 30 de julio, con la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes por el espigón del Tarajal, continúa generando situaciones de tensión en la ciudad autónoma.

La llegada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado jueves 13 de agosto movilizó a numerosos vecinos ceutíes, que acudieron al punto donde se encontraba el ministro para manifestarse y, algunos de ellos, abuchearle. Laura Pérez es una de esas vecinas que salió a la calle bastante enfadada con Marlaska. Desde Ceuta, ha conectado con el programa.

Una manifestante quería tirarle huevos a Marlaska

"Se está riendo demasiado de nosotros", se quejaba. De hecho, llega incluso a mencionar que una de las manifestantes apareció con huevos que pretendía lanzarle al ministro. La mujer reniega de la "pasarela de ministros" y asegura que "nadie hace nada".

Laura Pérez lamenta: "Aquí va a haber una desgracia". Unas palabras que justifica mencionando que la policía buscaba este jueves a una persona que iba con una pistola en la mano, aunque desconoce si se trataba de un migrante o de un español.

"A un camarero le sacaron un cuchillo"

"La gente aquí está desesperada", comenta la ceutí, a la par que explica que no pueden tener normalidad. De hecho, menciona el caso del hijo de una amiga, de seis años, que tiene "papiloma y una enfermedad en la piel", según explica, por las condiciones en las que se encuentran las playas, donde los migrantes "hacen sus necesidades".

Además, también enumera algunos incidentes que han ocurrido en las inmediaciones de su casa, entre ellos que "a un camarero le sacaron un cuchillo" y, por otro lado, que una chica sufrió "tocamientos". "Todas estas cosas pasan a diario", se queja.

La vecina ceutí relata que a su hijo han tenido que llevarlo a la península porque, según cuenta, no pueden salir a la calle. "Llevamos 14 días encerrados", denuncia.

Ceutíes acogen a migrantes en sus casas

Respecto a la devolución inmediata que a inicios de semana aseguró el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, Laura Pérez la ve "complicada". Según asegura, hay ceutíes que están acogiendo a migrantes en sus casas. "¿Qué van a ir casa por casa?", se preguntaba, a la vez que respondía: "Esos ya se quedan en Ceuta".

"Parecía que los invasores éramos nosotros". Laura Pérez denuncia así el aumento de la seguridad en el momento de la visita de Marlaska. Un hecho que compara con la situación de este viernes, cuando asegura que "no hay presencia policial, muy poca".

¿Qué harán los ceutíes ante la posible segunda entrada?

La escasez de presencia de agentes en las calles de la ciudad preocupa tanto por la situación que, según menciona, se vive diariamente como por la posible nueva entrada masiva de migrantes que se augura, según las redes sociales, que tendrá lugar el sábado 15 de agosto.

Laura Pérez dice que no saben qué hacer y que se han aprovisionado por lo que pueda ocurrir. "Hemos comprado comida y nos quedaremos en casa", cuenta con indignación e incertidumbre ante lo que pueda darse en menos de 24 horas.

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