Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP: "La prioridad del Gobierno ahora mismo es exonerar a Marruecos de toda responsabilidad"

Javier Zarzalejos ha reconocido que se ha producido “un mínimo movimiento por parte del Gobierno”, pero ha advertido de que los acontecimientos en Ceuta “se están acelerando” y de que la respuesta del Ejecutivo no está siendo suficiente.

El eurodiputado ha recordado que este miércoles, ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, el presidente de Ceuta trasladó a los eurodiputados que la ciudad estaba “muy lejos de volver a la normalidad”, pese a las declaraciones del Gobierno sobre la evolución de la situación.

“Los acontecimientos de hoy con los menores confirman que la situación está muy lejos de estar normalizada”, ha señalado Zarzalejos, quien considera que “la respuesta se está quedando absolutamente corta”.

Reclama más recursos para Ceuta

El dirigente popular ha puesto el foco en la situación de los menores y ha considerado especialmente llamativa la falta de respuesta por parte de Marruecos. “Llama muchísimo la atención que un país como Marruecos tenga esta desatención y esta negligencia hacia sus propios ciudadanos, en este caso menores”, ha afirmado.

Para Zarzalejos, España no puede seguir abordando la crisis sin exigir responsabilidades a Rabat. “No podemos seguir manteniendo a Marruecos fuera de la ecuación como si no tuviera ninguna responsabilidad”, ha defendido.

El eurodiputado ha reclamado que se desplieguen “de manera masiva” recursos en Ceuta para atender a los menores y ha advertido de que, en muchos casos, será necesario realizar procedimientos de comprobación de edad antes de adoptar decisiones sobre su futuro.

“Hasta que no se sepan sus condiciones, no va a ser posible adoptar ninguna decisión sobre ningún tipo de reparto o traslado a la Península o de reunificación familiar”, ha explicado.

En este sentido, ha considerado insuficiente que la respuesta se limite a habilitar “unas decenas de plazas en colegios”, especialmente cuando estas instalaciones tienen una fecha de caducidad ante el próximo inicio del curso escolar.

Zarzalejos ha vinculado la situación actual con lo que considera un “abandono sistemático” y una “infradotación” de Ceuta y Melilla en materia de recursos. Entre ellos, ha reclamado medios especializados, incluidos recursos “militares” y “forenses”.

Críticas a la gestión del Gobierno y a la relación con Bruselas

El eurodiputado del PP también ha cuestionado que el Gobierno español haya rechazado durante años, según ha afirmado, distintos ofrecimientos de la Comisión Europea para reforzar los recursos destinados a afrontar este tipo de situaciones.

Además, Zarzalejos ha señalado que los mensajes trasladados por el Ejecutivo español a las instituciones europeas han sido contradictorios con la realidad que se está viviendo en Ceuta. “Los mensajes que está recibiendo la Unión Europea por parte del Gobierno de España son, primero, ‘en 48 horas tenemos la situación bajo control’, ‘la gestión ha sido eficaz y rápida’, ‘Marruecos está cooperando con nosotros’”, ha explicado.

A su juicio, esta comunicación genera confusión entre los socios europeos. “Los mensajes tan contradictorios de España llevan a la confusión en nuestros socios”, ha afirmado.

Para Zarzalejos, el principal problema de la estrategia del Ejecutivo es que estaría centrando sus esfuerzos en desvincular a Marruecos de la crisis. “La prioridad del Gobierno ahora mismo es exonerar a Marruecos de toda responsabilidad”, ha concluido.

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