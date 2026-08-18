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Crisis en Ceuta

Tiendas militares con literas, baños, agua potable y separación de mujeres y hombres, así serán los campamentos para migrantes en Ceuta

Las primeras carpas se ha levantado en la explanada de Loma Colmenar, el objetivo es que estos campamentos puedan estar operativos en las próximas horas.

Campamentos en Ceuta

40 tiendas militares con literas, baños, agua potable y separación de mujeres y hombres, así serán los campamentos para migrantes en Ceuta | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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El Ejército ya ha comenzado a montar uno de los campamentos que acogerá a los miles de migrantes llegados a Ceuta en los días previos. En total se van a instalar cuatro centros a los que el Gobierno ha llamado "espacios de atención humanitaria" y con los que se intenta dar cobijo a estas personas. Cerca de 40 tiendas militares con literas, baños y agua potable, en total, 1.500 personas vivirán aquí temporalmente.

Las primeras carpas se ha levantado en la explanada de Loma Colmenar. El objetivo es que estos campamentos puedan estar operativos en las próximas horas y con ellos se pretende tener un mayor control, sobre todo, en materia sanitaria. Los espacios estarán distribuidos por grupos: las mujeres y las niñas permanecerá separadas de los hombres.

En los últimos días varios ministros han visitado Ceuta, una de las más polémicas ha sido la de la ministra de Sanidad. Mónica García aseguró que la sanidad ceutí no estaba colapsada aunque después en una entrevista en TVE explicaba la importancia de reforzar el control y la atención sanitaria ante esta situación.

El caos sigue siendo la nota predominante en Ceuta donde unos 5.000 migrantes deambulan por distintos puntos de la ciudad y muchos permanecen en la playa, a la espera de una solución. Ante esta situación, Cruz Roja mantiene el dispositivo de atención y ya ha repartido más de 4.000 kits de alimentación diarios entre las personas migrantes.

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser que a las 1.500 plazas temporales para migrantes se sumarán "más" sin concretar el número. Al ser preguntada por si se podrían alcanzar hasta las 4.000 plazas de acogida temporal, Saiz no ha rechazado la cifra, aunque ha declinado "poner techo".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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