Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Crisis migratoria

Defensa cancela los permisos de cerca de 3.000 militares desplegados en Ceuta ante el temor a una nueva entrada masiva

Los efectivos permanecerán desplegados durante agosto mientras se refuerza la vigilancia en puntos de la frontera como Benzú. También se han suspendido los permisos de policías y guardias civiles.

Militares y policía en Ceuta

Defensa cancela los permisos de 3.000 militares en Ceuta ante el temor a otro asalto | Europa Press

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Defensa ha cancelado los permisos durante el mes de agosto de los cerca de 3.000 militares desplegados en Ceuta ante el temor a que pueda producirse una nueva entrada masiva en los próximos días. Los efectivos permanecerán en la ciudad autónoma y únicamente podrán obtener permisos en casos excepcionales.

La medida también afecta a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía. El objetivo es mantener los dispositivos ante el riesgo de que se repitan los acontecimientos registrados en la frontera durante las últimas semanas.

La vigilancia se ha reforzado además en Benzú, otro de los puntos que concentra la atención. En el espigón todavía no se ha instalado una barrera de contención para impedir las entradas a nado.

Tensión ante la comisaría de Ceuta

Mientras se refuerza la frontera, la situación de los menores continúa siendo uno de los principales problemas. A primera hora, numerosos jóvenes se han concentrado frente a la comisaría para iniciar los trámites administrativos. La acumulación de personas ha provocado empujones y momentos de tensión que han obligado a intervenir a los agentes antidisturbios.

El Ejército también ha tenido que colaborar con la Policía para contener a los menores que se agolpaban en la zona. Uno de ellos ha tenido que ser apartado después de quedar atrapado entre la multitud. "Están muertos de hambre y están sufriendo", ha explicado un hombre que acababa de reencontrarse con su sobrino después de buscarlo durante una semana.

Unas 360 niñas permanecen refugiadas en El Príncipe

La situación preocupa también en el barrio de El Príncipe, donde unas 360 niñas, todas registradas, permanecen refugiadas con ayuda de los vecinos. Entre ellas hay también bebés.

"Nosotros lo hacemos de todo corazón, pero nos estamos saturando, no sé cuánto aguantaremos", explica uno de los vecinos que participa en la atención.

Los residentes advierten además de situaciones de inseguridad. "Tenemos una muchacha que le querían abusar aquí enfrente", relata una mujer, que asegura que algunas menores llegan después de haber sufrido abusos en Marruecos. Durante la noche también se han incautado cuchillos y los vecinos aseguran haber intervenido ante un intento de agresión.

Entre las menores se encuentra Amira, de 15 años, que lleva tres días sin poder hablar con su madre en Marruecos. Su hermana, mayor de edad, también está en Ceuta, aunque duerme en la calle. Pese a los recursos habilitados y la ayuda vecinal, numerosos menores continúan pasando las noches a la intemperie.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El Gobierno eleva a 80.000 los migrantes que entraron a Ceuta y a 1.400 los menores registrados, señalando el reagrupamiento familiar como prioridad

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno eleva a 80.000 los migrantes que entraron a Ceuta y señala el reagrupamiento familiar como prioridad para los menores

Publicidad

Sociedad

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno eleva a 80.000 los migrantes que entraron a Ceuta y señala el reagrupamiento familiar como prioridad para los menores

El Gobierno eleva a 80.000 los migrantes que entraron a Ceuta y a 1.400 los menores registrados, señalando el reagrupamiento familiar como prioridad

Imagen de un eclipse solar

Villalibado, de pueblo fantasma a ser elegido por la NASA el mejor balcón del mundo para ver el eclipse

Memoria en recuerdo de Laura, Guardia Civil asesinada

El guardia civil que mató a su mujer en Llanes le rompió dos dientes en 2019 y le pisoteó la cabeza, pero no entró en prisión

Militares y policía en Ceuta
Crisis migratoria

Defensa cancela los permisos de cerca de 3.000 militares desplegados en Ceuta ante el temor a una nueva entrada masiva

Incendio en Niebla (Huelva)
Andalucía

El incendio de Niebla alcanza ya las 20.000 hectáreas y podría prolongarse durante días

Un atún gigante sorprende a los bañistas en una playa de Marbella tras llegar hasta la arena
Andalucía

Un atún gigante sorprende a los bañistas en una playa de Marbella tras llegar hasta la arena

El ejemplar, que podría rondar los 300 kilos, fue visto muy cerca de la orilla del Ancón después de protagonizar una persecución en el agua. Varios testigos lograron grabar la escena y ayudaron a devolver al animal al mar

Imagen de un perro guía
Adiestramiento

El camino que tienen que seguir los perros guía antes de llegar a su dueño

La Fundación ONCE del Perro Guía ayuda a las personas con discapacidad visual a ganar autonomía y moverse con mayor seguridad, proporcionándoles un perro guía adaptado a sus necesidades. Para conseguirlo, selecciona, adiestra y asigna cada perro al usuario más adecuado.

Incendio forestal de Tírig (Castellón)

Los vecinos de Catí evacuados por el incendio de Tírig pueden regresar a sus casas

Entrada en parapente a Ceuta

VÍDEO: El salto en parapente, el nuevo y peligroso método de los migrantes para entrar en Ceuta

Imagen de la protesta contra la supuesta agresión homófoba en Benialí

Dos menores de 14 años denuncian una presunta agresión homófoba durante las fiestas de Benialí, en Alicante

Publicidad