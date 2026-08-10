Defensa cancela los permisos de cerca de 3.000 militares desplegados en Ceuta ante el temor a una nueva entrada masiva

Defensa ha cancelado los permisos durante el mes de agosto de los cerca de 3.000 militares desplegados en Ceuta ante el temor a que pueda producirse una nueva entrada masiva en los próximos días. Los efectivos permanecerán en la ciudad autónoma y únicamente podrán obtener permisos en casos excepcionales.

La medida también afecta a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía. El objetivo es mantener los dispositivos ante el riesgo de que se repitan los acontecimientos registrados en la frontera durante las últimas semanas.

La vigilancia se ha reforzado además en Benzú, otro de los puntos que concentra la atención. En el espigón todavía no se ha instalado una barrera de contención para impedir las entradas a nado.

Tensión ante la comisaría de Ceuta

Mientras se refuerza la frontera, la situación de los menores continúa siendo uno de los principales problemas. A primera hora, numerosos jóvenes se han concentrado frente a la comisaría para iniciar los trámites administrativos. La acumulación de personas ha provocado empujones y momentos de tensión que han obligado a intervenir a los agentes antidisturbios.

El Ejército también ha tenido que colaborar con la Policía para contener a los menores que se agolpaban en la zona. Uno de ellos ha tenido que ser apartado después de quedar atrapado entre la multitud. "Están muertos de hambre y están sufriendo", ha explicado un hombre que acababa de reencontrarse con su sobrino después de buscarlo durante una semana.

Unas 360 niñas permanecen refugiadas en El Príncipe

La situación preocupa también en el barrio de El Príncipe, donde unas 360 niñas, todas registradas, permanecen refugiadas con ayuda de los vecinos. Entre ellas hay también bebés.

"Nosotros lo hacemos de todo corazón, pero nos estamos saturando, no sé cuánto aguantaremos", explica uno de los vecinos que participa en la atención.

Los residentes advierten además de situaciones de inseguridad. "Tenemos una muchacha que le querían abusar aquí enfrente", relata una mujer, que asegura que algunas menores llegan después de haber sufrido abusos en Marruecos. Durante la noche también se han incautado cuchillos y los vecinos aseguran haber intervenido ante un intento de agresión.

Entre las menores se encuentra Amira, de 15 años, que lleva tres días sin poder hablar con su madre en Marruecos. Su hermana, mayor de edad, también está en Ceuta, aunque duerme en la calle. Pese a los recursos habilitados y la ayuda vecinal, numerosos menores continúan pasando las noches a la intemperie.

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