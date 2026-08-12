Los vecinos de Yebes, el pueblo donde el Gobierno verá el eclipse, se quejan: "No puedo salir de mi casa para verlo"

Yebes, en Guadalajara, se blinda ante la llegada del Gobierno para ver el eclipse desde el observatorio, donde alrededor de 140 personas, invitadas por el Ministerio, seguirán el fenómeno. De hecho, se pueden ver señales en las que se prohíbe el aparcamiento de turismos en las calles durante todo el 12 de agosto. La carretera que llega al observatorio también empieza a estar blindada por la seguridad y nadie podrá acceder.

Son varios los vecinos enfadados con la situación. "No nos dejan ni aparcar ni se puede circular por aquí", "no puedes ir a ningún lado ni verlo donde te dé la gana", se quejan muchos. Otros hacen un llamamiento al Gobierno para que centre la atención en la situación de Ceuta en lugar de en ver el eclipse desde su pueblo. "Que se vaya allí a Ceuta y que lo arregle todo, tanto despliegue...", dicen, refiriéndose al dispositivo desplegado en el pueblo por su presencia allí.

Los vecinos temen incluso que no les dejen entrar en sus casas. "Mañana a las 15:00 h en el pueblo ya no se puede ni entrar ni salir"

"Nos dirigen como ovejas"

Desde Espejo Público hemos hablado detenidamente con Antonio, un vecino afectado por las medidas emprendidas en la población de Yebes. "No podemos ir donde nos dé la gana". Antonio se queja de que no pueden ni ir al pueblo cercano a comprar ni pueden salir por el campo a andar.

"Nos dirigen como ovejas y como quieren y tienen todo el término para ellos", dice.

Además, explicando una vivencia reciente, relata que la Guardia Civil le ha parado para pedirle los datos. "Si no, no me dejan subir a tu casa", dice. "Me parece una vergüenza", se queja. "Me cogen la matrícula para que ahora, cuando vuelva, ya no vuelva a salir".

A Antonio le gustaría ver el eclipse desde un cerro, pero lo hará en su casa

Además, a diferencia de los miembros del Gobierno, que van a ver el eclipse en el observatorio, Antonio se queja de que verá el eclipse en su casa porque, pese a que le gustaría verlo en un cerro cercano, no "le dejan".

Sobre la pregunta de si se trata de una medida de prevención para los incendios, Antonio dice que es una "excusa y una tontería", que "es para ellos". Además, señala la situación de Ceuta: "Todos los guardias aquí y allí cuatro".

Según ha publicado Okdiario, el coste de esta movilización de los miembros del Gobierno a Yebes supone un gasto de 70.000 euros, algo que Antonio califica como un "derroche".

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