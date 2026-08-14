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"¿Para qué queremos los 50.000 euros?": sueños por cumplir y muchas emociones este miércoles en ¡Salta!

Desde viajar hasta organizar una boda... ¡o montar su propia editorial! Los concursantes revelarán sus deseos a Manel Fuentes, ¿pero quién podrá cumplirlos?

"¿Para qué queremos los 50.000 euros?": sueños por cumplir y muchas emociones este miércoles en ¡Salta!

"¿Para qué queremos los 50.000 euros?": sueños por cumplir y muchas emociones este miércoles en ¡Salta!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Los 50.000 euros son el gran objetivo de todos los concursantes de ¡Salta! y, detrás de cada participación, hay una historia personal y un sueño pendiente por cumplir. En el próximo programa, el miércoles tras El Hormiguero, los aspirantes compartirán con Manel Fuentes qué harían si lograran llegar hasta el final del puente y hacerse con el premio.

Algunos sueñan con realizar el viaje de su vida, otros quieren dar forma a proyectos que llevan años imaginando, y tampoco faltan quienes ven en el concurso una oportunidad para organizar acontecimientos muy especiales. Entre las confesiones más curiosas de la noche aparecerá incluso el deseo de poner en marcha una editorial propia, una ilusión que solo podría hacerse realidad con un importante impulso económico.

Antes de pensar en cómo gastar el dinero, sin embargo, todos tendrán que superar el verdadero reto: avanzar sobre el puente sin cometer errores. Entre nervios, estrategia y mucho que ganar, los concursantes afrontarán una noche decisiva en la que cada respuesta puede acercarlos un poco más a sus sueños. ¡No te pierdas el miércoles un nuevo programa!

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