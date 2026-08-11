Albares da por superada la "fase aguda" de la crisis de Ceuta y asegura que España y Marruecos trabajan para acelerar las devoluciones

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado por superada la "fase aguda" de la crisis migratoria en Ceuta y ha destacado la cooperación con Marruecos como uno de los elementos que han permitido avanzar hacia la recuperación de la normalidad. Lo ha hecho durante su visita a la ciudad autónoma, la primera de un ministro de Exteriores español a Ceuta, según ha señalado.

Albares ha explicado que mantiene un contacto constante con su homólogo marroquí para acelerar las devoluciones de las personas que entraron de manera irregular y que todavía permanecen en Ceuta. "Hablo con mi homólogo marroquí todos los días, hay días en los que hablo varias veces", ha afirmado.

Según el ministro, las autoridades de Marruecos han mostrado desde el inicio su disposición a aceptar los retornos. "Ese diálogo ha sido fundamental para superar la fase aguda de esta crisis y para garantizar el retorno en tiempo récord de miles de personas", ha señalado.

"Que hasta la última persona vuelva a Marruecos"

El responsable de Exteriores ha insistido en que el objetivo es devolver a Marruecos a todas las personas que hayan entrado irregularmente. También ha dirigido un mensaje a quienes puedan plantearse cruzar hacia Ceuta o Melilla después de recibir información a través de redes sociales.

"Que no arriesguen sus vidas, dinero, futuro, en una aventura avocada al fracaso", ha advertido. Albares ha añadido que quienes entren de manera irregular "van a ser devueltos" y no podrán utilizar Ceuta o Melilla como vía para alcanzar la Península o el resto del continente europeo.

El ministro ha asegurado además que nadie que haya entrado irregularmente ha salido desde Ceuta hacia la Península. "Todo lo demás son noticias falsas, bulos interesados. La integridad del espacio Schengen está garantizado en Ceuta y Melilla", ha afirmado.

Exteriores señala a la desinformación en redes

Albares ha situado también el foco sobre las redes sociales. Según ha explicado, el Ministerio trabaja para combatir la desinformación que, a su juicio, contribuyó a desencadenar la entrada masiva mediante la difusión de una interpretación falsa de una sentencia.

Respecto a Marruecos, ha asegurado que Rabat no ha solicitado ninguna contrapartida para aceptar los retornos. "La voluntad de Marruecos desde el primer momento ha sido que el retorno se produzca de manera inmediata", ha indicado.

Albares también ha reclamado unidad política en torno a Ceuta y ha defendido el apoyo de España y de Europa a la ciudad autónoma. El objetivo, ha insistido, es que Ceuta recupere la normalidad lo antes posible.