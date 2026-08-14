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Gabriela Guilén confirma que tuvo una relación con Cristiano Ronaldo: "Es algo que pasó en mi vida y es mi pasado"

Gabriela Guillén ha sido muy clara con su relación pasada con Cristiano Ronaldo. Además, para dejar constancia de que dice la verdad ha republicado en sus redes sociales una fotografía de 2017 con una gorra bordada con las iniciales del futbolista.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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El pasado 11 de agosto Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se convertían en marido y mujer en una boda íntima celebrada en una parroquia de Cascais. Ambos han cumplido sus deseos, la empresaria por llevar a cabo un enlace privado y el futbolista por casarse en su tierra natal.

Sin embargo, hay un tema especial que está ocupando todas las portadas, la relación que tuvo la exestrella del Real Madrid con Gabriela Guillén. La esteticista ha sido clara desde el principio al reconocer a nuestra colaboradora Beatriz Cortázar que sí estuvo con él, y al confesar que "Estoy muy contenta por él y sé que se merece toda la felicidad del mundo".

"Ha sido breve y forma parte de mi pasado", reconoce, aunque admite que le resulta de mal gusto que se vuelva a sacar el tema a estas alturas, especialmente porque, según asegura, "yo no lo he sacado". "Es importante para mí, es algo que pasó en mi vida y forma parte de mi pasado", afirma ante los micrófonos.

Sin embargo, la decisión de republicar una fotografía de 2017 en la que aparece luciendo una gorra de Cristiano Ronaldo ha vuelto a despertar la curiosidad de los usuarios. Nuestro reportero Carlos García le ha preguntado por qué había decidido compartir precisamente ahora esa imagen, tan solo dos días después de su boda con Georgina. "Para que sepáis que yo he estado allí y que no miento", explica.

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