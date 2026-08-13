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Marlaska llega a Ceuta entre abucheos y gritos de "cobarde": "Ninguna persona que entre de manera irregular se va a quedar"

Es la segunda vez que el ministro del Interior vuelve a la ciudad autónoma. Pero a diferencia de la primera, el enfado de los vecinos ha aumentado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios de comunicación

Abucheos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska | Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Dos semanas después de la entrada masiva en Ceuta de unas 70.000 personas procedentes de Marruecos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha visitado la ciudad autónoma por segunda vez desde la crisis migratoria, recibiendo abucheos por parte de la población ceutí. La primera fue el 1 de agosto, día en el que la gran mayoría de migrantes abandonó la ciudad autónoma. En una rueda de prensa, el titular de Interior se felicitó por haber "revertido la situación", aunque destacaba que dentro de "una razonable normalidad".

Este jueves el discurso es diferente, Marlaska ha cifrado en unas 5.000 las personas que quedan en Ceuta, sosteniendo que "todavía estamos en trámites de alcanzar una razonable normalidad que no existe a día de hoy". La situación en la ciudad autónoma también ha cambiado, porque 12 días después de su primera visita el enfado entre los vecinos ha aumentado. "Cobarde, "traidor" o "Ceuta está al límite", eran algunos de los gritos que recibía.

El ministro se ha reunido con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con mandos de Policía Nacional y de Guardia Civil. Tras ello ha comparecido ante los medios de comunicación garantizando que "el Gobierno está y estará desde el primer minuto con vosotros", añadiendo que "lo hacemos asegurando la seguridad de la frontera en Ceuta que es la exterior de Europa".

Refuerzo policial

En la misma línea ha anunciado un nuevo refuerzo policial. Actualmente hay 880 policías nacionales, 270 más que antes de la crisis, y 714 guardias civiles, casi 200 más. De este modo, la Policía Nacional contará con un despliegue adicional de la Unidad de Prevención y Reacción con 45 nuevos agentes para reforzar la seguridad ciudadana, junto a otros 20 de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras para apoyar a la Oficina de Asilo y Refugio.

Menores migrantes

Marlaska también ha tratado el tema de los menores migrantes que aún permanecen en Ceuta a la espera de ser registrados. Ha elevado a 1.898 la cifra de menores que ya han sido filiados. Ha señalado que el Gobierno Central acelerará su identificación y los trámites necesarios para proceder al retorno de aquellos que hayan entrado de manera irregular.

Asimismo ha subrayado que va a "garantizar la seguridad y asegurar la ley extranjería en seguridad y derechos humanos" para "que no vuelva a ocurrir". Y expone que "ninguna persona que entre en Ceuta o Melilla de manera irregular, que no atienden a mafias, se va a quedar ni va a ir a la Península, ninguno va a ser regularizado", exceptuando a "algunos casos más vulnerables según la ley".

Relación con Marruecos

No obstante, en rueda de prensa ha defendido la "cooperación y coordinación absolutamente fuera de toda duda con Marruecos". Las declaraciones del ministro español llegan un día después de las del ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahb, que afirmó a EFE que el Gobierno de Marruecos estudia suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España alegando problemas en la entrega de personas reclamadas por los tribunales marroquíes.

Además, Marlaska ha asegura que "no existe ningún riesgo de amenaza terrorista", destacando que la colaboración entre ambos países ha permitido durante años combatir las redes dedicadas al tráfico de migrantes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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