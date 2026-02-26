Los lapsus que deja Yolanda Díaz tras su despedida política: "Queda Gobierno de corrupción para rato"

Numerosos analistas políticos coinciden en que el adiós de Yolanda Díaz se deba a una falta de apoyos entre sus filas e insinúan que podría haber sido pactado. Ya se dudaba de que mantuviera el aval de los suyos y sus últimos intercambios cordiales de elogios con Pedro Sánchez o Gabriel Rufián, llevaron a varias personas a pensar en que su salida estaba más cerca de lo previsto. Tanto es así que hace unos días el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, advertía una despedida anticipada en un aplauso cosechado por la ministra.

Yolanda Díaz saldría en lo más alto de su trayectoria política, que hasta el momento, recordemos que seguirá en sus cargos hasta que concluya la legislatura, deja un archivo de imágenes y momentos de lo más variado. Sus lapsus linguae llenan buena parte de esa hemeroteca.

Desde que llegó al Ejecutivo de la mano de Podemos, hasta su capitanía en Sumar, ha cumplido varios objetivos que los suyos consideran grandes logros, como las repetidas subidas del salario mínimo o la reforma laboral; sin embargo en el tintero se deja la reducción de la jornada laboral.

Adiós a 'La Fashionaria'

También se la ha visto pasarlo 'regular' frente a los micrófonos y cambiar de look en varias ocasiones. Muy comentados, favorablemente en su mayoría, han sido los estilismos que ha lucido en distintas ocasiones. Si a Dolores Ibárruri, popular política de izquierdas de mediados del siglo XX en España, se la conoció como 'La Pasionaria', hay quienes con algo de retintín, se han referido a Yolanda Díaz como 'La Fashionaria'.

Aunque siempre trataba de "ser muy clara"para la historia quedan sus líos con las cifras de unas estadísticas sobre homofobia, a su replica al Partido Popular en el Senado en la que avisaba que quedaba "Gobierno de corrupción para rato", frase que habría hecho emocionarse al mismísimo José Luis Ábalos, ex compañero en el Ejecutivo.

Tampoco se pueden olvidar sus apariciones en las redes sociales, donde se la pudo ver en sus quehaceres domésticos e incluso llegando a ponerse al servicio de la ciudadanía, respondiendo consultas en directo, al más uro estilo call-center. En cuanto cumpla con su anuncio tendrá más tiempo y puede que sorprenda con nuevas aventuras, pero hasta el momento... ¡Qué influencer se ha perdido España!

