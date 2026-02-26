Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ADIÓS YOLANDA, ADIÓS

Los lapsus que deja Yolanda Díaz tras su despedida política: "Queda Gobierno de corrupción para rato"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y ex líder de Sumar ha sorprendido con su anuncio de renunciar a repetir como candidata en las próximas elecciones. Espejo Público ha recopilado los mejores momentos de la hemeroteca de Yolanda Díaz. ¿Quién será capaz de sustituirla?

Yolanda Díaz

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Numerosos analistas políticos coinciden en que el adiós de Yolanda Díaz se deba a una falta de apoyos entre sus filas e insinúan que podría haber sido pactado. Ya se dudaba de que mantuviera el aval de los suyos y sus últimos intercambios cordiales de elogios con Pedro Sánchez o Gabriel Rufián, llevaron a varias personas a pensar en que su salida estaba más cerca de lo previsto. Tanto es así que hace unos días el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, advertía una despedida anticipada en un aplauso cosechado por la ministra.

Yolanda Díaz saldría en lo más alto de su trayectoria política, que hasta el momento, recordemos que seguirá en sus cargos hasta que concluya la legislatura, deja un archivo de imágenes y momentos de lo más variado. Sus lapsus linguae llenan buena parte de esa hemeroteca.

Desde que llegó al Ejecutivo de la mano de Podemos, hasta su capitanía en Sumar, ha cumplido varios objetivos que los suyos consideran grandes logros, como las repetidas subidas del salario mínimo o la reforma laboral; sin embargo en el tintero se deja la reducción de la jornada laboral.

Adiós a 'La Fashionaria'

También se la ha visto pasarlo 'regular' frente a los micrófonos y cambiar de look en varias ocasiones. Muy comentados, favorablemente en su mayoría, han sido los estilismos que ha lucido en distintas ocasiones. Si a Dolores Ibárruri, popular política de izquierdas de mediados del siglo XX en España, se la conoció como 'La Pasionaria', hay quienes con algo de retintín, se han referido a Yolanda Díaz como 'La Fashionaria'.

Aunque siempre trataba de "ser muy clara"para la historia quedan sus líos con las cifras de unas estadísticas sobre homofobia, a su replica al Partido Popular en el Senado en la que avisaba que quedaba "Gobierno de corrupción para rato", frase que habría hecho emocionarse al mismísimo José Luis Ábalos, ex compañero en el Ejecutivo.

Tampoco se pueden olvidar sus apariciones en las redes sociales, donde se la pudo ver en sus quehaceres domésticos e incluso llegando a ponerse al servicio de la ciudadanía, respondiendo consultas en directo, al más uro estilo call-center. En cuanto cumpla con su anuncio tendrá más tiempo y puede que sorprenda con nuevas aventuras, pero hasta el momento... ¡Qué influencer se ha perdido España!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Mayor Oreja.

Jaime Mayor Oreja desvela el motivo por el que salió del PP "en silencio hace años": "Zapatero y ETA formaban parte del mismo proceso"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Yolanda Díaz

Los lapsus que deja Yolanda Díaz tras su despedida política: "Queda Gobierno de corrupción para rato"

Banda de kiwi con crema, un postre rápido y muy resultón de Arguiñano

Banda de kiwi con crema, un postre rápido y muy resultón de Arguiñano

Guiso de patatas con salmón

Receta fácil con sabores del mar: guiso de patatas con salmón, de Karlos Arguiñano

Hija de una famosa actriz, acusada de okupa.
Según 'Más Espejo'

La hija de la actriz Marisa Porcel vive como okupa en un chalet de Las Rozas donde tiene un helicóptero aparcado en el jardín

Mayor Oreja.
PP-VOX

Jaime Mayor Oreja desvela el motivo por el que salió del PP "en silencio hace años": "Zapatero y ETA formaban parte del mismo proceso"

Paliza Barcelona
Inseguridad

Polémica tras la brutal paliza a un hombre en un parque: "Hay menores de corta edad, 'lo mejor de cada casa' en ambos casos"

Los Mossos d'Esquadra tratan de esclarecer lo ocurrido en el centro de . Un presunto atracador recibe una salvaje agresión por parte de los jóvenes a los que amenazó con un cuchillo. Toni Castejón, portavoz del cuerpo, desvela que hay menores entre los agresores que habrían empleado el arma blanca para herir a su víctima, en estado grave.

Violación grupal.
Investigación abierta

Uno de los menores que presuntamente violó a una niña de 14 años en Valencia asegura que grabó los hechos para tener un recuerdo de cuándo perdía la virginidad

Uno de los agresores grabó a la víctima y difundió el vídeo entre sus compañeros de instituto. Uno de estos alumnos lo denunció a la dirección del centro, que se puso en contacto con la menor.

“¿Esto es un satisfayer?” La sorpresa erótica de Susana Saborido a Joaquín

“¿Esto es un satisfayer?” La sorpresa erótica de Susana Saborido a Joaquín

Paqui

Paqui, la vendedora de casas que triunfa en redes: "Cuanto más viejas estén, mejor"

Los papeles desclasificados.

Alberto Saiz revela que ha desaparecido la documentación que acredita la participación del CESID en el 23-F: "Su intervención fue decisiva"

Publicidad