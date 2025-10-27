Las críticas de Cristóbal Soria a Yolanda Díaz, por un bolso de su hija: "Fomentando la piratería y la economía sumergida"

El tema de la vestimenta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno no es novedad. En más de una ocasión han llovido las críticas sobre Yolanda Díaz, por el coste de las prendas de ropa que ha lucido. La opinión pública está dividida entre quienes consideran excesivo el gasto de alguien de su ideología, y quienes defienden que es libre de adquirir lo que considere con el dinero que gana, si cumple escrupulosamente con la legalidad.

Nada sería distinto en esta ocasión, aunque sí se han sumado nuevos factores.

Al jersey de 225 euros que lucía Yolanda Díaz se le añadía que en la última fotografía controvertida se puede ver a la titular de trabajo en compañía de su hija. Todo bien hasta ahí, pero la gente ha reparado en el bolso que portaba, cuyo valor supera los 500 €. Los ataques a la vicepresidenta se han sucedido uno tras otro.

"Normal que le parezca que con 1.700 no se puede vivir al mes, porque claro, con eso apenas llega para un día de vestuario", rezaba el tuit de un usuario, mientras otro recordaba las dificultades económicas de muchos españoles a la hora de llenar el carro de la compra.

El valor real del bolso

El periodista Nando Escribano analizaba la imagen a conciencia y se percataba de un detalle casi inapreciable: el color de las letras de ese polémico bolso: "Igual no le ha costado eso. ¡Listos, que sois unos listos!", expresaba.

En una página web de venta de ropa y complementos con diseños muy similares aparece ese mismo bolso por poco más de 40 euros. Tanto parecido existe entre ambos artículos que en plató dudaban si se trataba de una copia, una falsificación, o una imitación.

"Sí lo sabemos"

Ante las dudas sobre si ese artículo infringiría las normas, el colaborador de Espejo Público Cristóbal Soria se mostraba muy contundente: "Está claro que el de 42 euros, que es el que tiene la hija de Yolanda Díaz, es una falsificación 'barra' imitación".

Se producía un debate sobre si el hecho sería ético o incluso un delito antes de que Soria sentenciara lo que aprecia por esta controvertido atuendo. Cristóbal Soria se indignaba visiblemente: "El problema aquí es que la hija de la vicepresidenta del Gobierno lleva un bolso pirata. Lleva un bolso falso. (…) ¡¿Cómo que qué más da?! ¡Después los impuestos los pagas tú y los pago yo! Y ella, fomentando la piratería y la economía sumergida".

