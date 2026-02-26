Antena3
Una nueva vida

"Eres mi tesoro": el regalo de bodas de la tía Hattuc que ha hecho llorar a Suna

Hay deudas del pasado que solo se pagan con amor, y la tía Hattuc tenía una muy grande con Suna. Después de su boda, Hattuc le ha entregado a su sobrina algo muy especial que ha cambiado para siempre su relación.

El momento ha sido un auténtico golpe al corazón. Hattuc ha aparecido con un pequeño paquete que escondía el pelo que Kazim le cortó a Suna por la fuerza cuando era solo una niña. Aquel día, Kazim, fuera de sí porque sus hijas jugaban a la pelota, decidió humillarlas cortándoles el cabello como si fueran chicos. Mientras Seyran intentaba proteger a su hermana con lo pequeña que era, Suna tuvo que aguantar el castigo.

"¿Escondiste mi pelo todos estos años?", le ha preguntado Suna entre lágrimas al ver el mechón. Hattuc, con el corazón roto por el arrepentimiento, le ha confesado que ese pelo la ha asfixiado durante años por no haber tenido el valor de detener a su padre. "Estaba sumida en mi propia desgracia y no pude protegerte, pero no será así a partir de ahora", le ha jurado su tía.

Hattuc ha reconocido en Suna a una mujer valiente que siempre se sacrificó por Seyran, recibiendo ella los golpes primero para proteger a su hermana pequeña. Por eso, para ella, Suna es su "tesoro" y su reflejo. Con este regalo, le ha hecho una promesa de sangre: igual que protegió ese pelo durante décadas, ahora la protegerá a ella. "Si alguien te hace sentir triste, lo mataré", ha explicado Hattuc.

Pero el regalo no ha acabado ahí. Además de devolverle su pasado, Hattuc le ha entregado su futuro: un precioso y lujoso colgante. Es su legado, un símbolo de que ahora Suna está bajo su protección absoluta y que ya nunca más volverá a estar sola ante los golpes de la vida.

