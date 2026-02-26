Sadakat intenta destruir el vínculo entre Alya y su hijo mientras Cihan jura protegerlos

El pequeño Cihan Deniz, con la inocencia propia de su edad, no entiende por qué su mundo se ha desmoronado de la noche a la mañana. Desesperado por escuchar la voz de su madre, ha intentado hablar con Alya por teléfono, pero no poder hablar con ella lo ha dejado muy mal y lleno de dudas.

Sin un ápice de compasión, Sadakat ha entrado en la habitación del niño no para consolarlo, sino para meterle cosas malas en la cabeza y envenenarlo contra su madre. La matriarca le ha dicho a su nieto la peor de las mentiras: “Se ha ido a Canadá sin ti”.

El pequeño, con el corazón roto en mil pedazos, se ha quedado en shock, incapaz de creer que su madre lo haya abandonado a su suerte en esa casa. Afortunadamente, incapaz de dar crédito a la actitud de su madre, se ha enfrentado a ella: “¿De verdad, madre? ¿Qué estás haciendo?”.

Mientras ella ha asegurado con total cinismo que mentirle es “lo mejor para que se acostumbre”, Cihan ha dicho basta. El líder de los Albora ya está harto de los juegos de manipulación que han destruido a su familia durante años y se ha plantado para proteger la inocencia del pequeño.

Cihan lo tiene claro y no piensa dar un paso atrás. Tras ver el vídeo de su hermano, está convencido de que Alya volverá a casa y que se casarán, cumpliendo así la última voluntad de Boran por encima de quien sea.

Sin embargo, la guerra no ha hecho más que empezar. Sadakat no piensa ceder ni un milímetro: para ella, si Alya no acepta sus condiciones y el matrimonio forzado, se quedará en la cárcel para siempre. ¿Quién ganará este pulso donde la libertad de una madre y la felicidad de un niño están en juego?