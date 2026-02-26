Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana

Sadakat intenta destruir el vínculo entre Alya y su hijo mientras Cihan jura protegerlos

Mientras la matriarca intenta convencer a su nieto de que su madre lo ha abandonado, Cihan decide tomar las riendas para cumplir el último deseo de su hermano muerto.

Sadakat intenta destruir el vínculo entre Alya y su hijo mientras Cihan jura protegerlos

Publicidad

El pequeño Cihan Deniz, con la inocencia propia de su edad, no entiende por qué su mundo se ha desmoronado de la noche a la mañana. Desesperado por escuchar la voz de su madre, ha intentado hablar con Alya por teléfono, pero no poder hablar con ella lo ha dejado muy mal y lleno de dudas.

Sin un ápice de compasión, Sadakat ha entrado en la habitación del niño no para consolarlo, sino para meterle cosas malas en la cabeza y envenenarlo contra su madre. La matriarca le ha dicho a su nieto la peor de las mentiras: “Se ha ido a Canadá sin ti”.

El pequeño, con el corazón roto en mil pedazos, se ha quedado en shock, incapaz de creer que su madre lo haya abandonado a su suerte en esa casa. Afortunadamente, incapaz de dar crédito a la actitud de su madre, se ha enfrentado a ella: “¿De verdad, madre? ¿Qué estás haciendo?”.

Mientras ella ha asegurado con total cinismo que mentirle es “lo mejor para que se acostumbre”, Cihan ha dicho basta. El líder de los Albora ya está harto de los juegos de manipulación que han destruido a su familia durante años y se ha plantado para proteger la inocencia del pequeño.

Cihan lo tiene claro y no piensa dar un paso atrás. Tras ver el vídeo de su hermano, está convencido de que Alya volverá a casa y que se casarán, cumpliendo así la última voluntad de Boran por encima de quien sea.

Sin embargo, la guerra no ha hecho más que empezar. Sadakat no piensa ceder ni un milímetro: para ella, si Alya no acepta sus condiciones y el matrimonio forzado, se quedará en la cárcel para siempre. ¿Quién ganará este pulso donde la libertad de una madre y la felicidad de un niño están en juego?

¡La promesa más difícil! Cihan descubre el último deseo de su hermano Boran en En tierra lejana

¡La promesa más difícil! Cihan descubre el último deseo de su hermano Boran en En tierra lejana

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Esta noche en Perdiendo el juicio, Gabriel, en un apuro: “No sé cómo decírselo a Amanda”

Esta noche en Perdiendo el juicio, Gabriel, en un apuro: “No sé cómo decírselo a Amanda”

Sadakat intenta destruir el vínculo entre Alya y su hijo mientras Cihan jura protegerlos

Sadakat intenta destruir el vínculo entre Alya y su hijo mientras Cihan jura protegerlos

Gulcicek y Reha

Dos almas que le dieron una segunda oportunidad al amor: ¡así ha sido la historia de Reha y Gülçiçek en Renacer!

Sueños de libertad: los datos de la serie más vista de la televisión
¡Imparable!

Sueños de libertad: los datos de la serie más vista de la televisión

Evren
Un personaje único

Adiós al doctor Evren: el cirujano que sanó su pasado para salvar su futuro

La joven decide frenar la conexión que tiene con el marido de Carmen… ¡tan solo es un miembro del personal!
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel trata de jugársela a Beatriz intentando acercarse a ella

Beatriz se queda en España y el De la Reina le pide reparar todo el daño que le hizo en su momento.

Capítulo 506 de Sueños de libertad; 25 de febrero: Paula, aconsejada por Manuela, toma distancia con Tasio
Resumen

Capítulo 506 de Sueños de libertad; 25 de febrero: Paula, aconsejada por Manuela, toma distancia con Tasio

La joven decide frenar la conexión que tiene con el marido de Carmen… ¡tan solo es un miembro del personal!

Gabriel cumple su parte del trato, pero Beatriz está dispuesta a seguir adelante en este peligroso

Gabriel cumple su parte del trato, pero Beatriz está dispuesta a continuar con en este peligroso juego: “No pienso alejarme de ti”

Digna le para los pies a don Agustín, no va a permitir que haga daño a Cloe: “Son rumores”

Digna le para los pies a don Agustín, no va a permitir que haga daño a Cloe: “Son rumores”

Pablo le confiesa a Damián toda la verdad sobre Marisol: “Tuvimos una aventura”

Pablo le confiesa a Damián toda la verdad sobre Marisol: “Tuvimos una aventura”

Publicidad