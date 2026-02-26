Antena3
Los perros de una mujer evitaron su secuestro: mordieron a un atacante y propiciaron su detención

Una vecina de Polinyà de Xúquer, Valencia, tiene mucho que agradecer a sus mascotas. Los perros frustraron su secuestro. Un hombre entró a la fuerza en su casa con el objetivo de llevársela a la fuerza pero salió trasquilado al enfrentarse a los animales, que le mandaron directo al hospital, donde fue detenido.

Secuestro frustrado perros

Una mujer abrió la puerta tras sonar el timbre de su casa, inmediatamente un hombre irrumpió bruscamente en el domicilio. Mientras tanto al menos otros tres miembros del grupo criminal aguardaba fuera, en la esquina del edificio. Una cámara captó todo lo que ocurrió en la calle. Tras unos minutos de tensión, forcejeos y gritos, el delincuente salió a duras penas del inmueble, con un perro enganchado en una pierna, se zafó y huyó a la carrera, sus compañeros lo habían hecho poco antes, sin dudar un momento en dejarle atrás. Iban a secuestrar a la mujer que vive en la casa.

Secuestradores, con el rabo entre las piernas

Lo que ocurrió en el interior fue que ante la desesperación de la víctima, sus leales perros la emprendieron a bocados contra el hombre, en las manos y en una pierna. La gravedad de las heridas llevó al atacante a acudir a un centro hospitalario, lo que hizo que la Guardia Civil tuviera fácil su identificación. Fue detenido. Poco después los agentes también procedieron a la detención de otras tres personas implicadas y ahora siguen investigando los detalles de este secuestro frustrado por dos fieles mascotas.

