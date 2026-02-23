Juan Soto Ivars, sobre el fenómeno 'Therian': "Si me pasa esto con un hijo le meto en un psiquiátrico"

Si en los últimos días han visto en su ciudad a cientos de personas disfrazadas de distintos animales sepan ustedes que no se ha alargado el periodo de Carnaval. Quienes acuden estos días a estas quedadas populares forman parte de una moda urbana denominada como 'therian'. Las personas que forman parte de esta corriente se identifican con algún tipo de animal y sienten placer al imitar sus comportamientos.

Espejo Público analiza este fenómeno y el tipo de motivación de quienes se declaran seguidores del movimiento 'Therian'. El presentador Miquel Vals comentaba que el hijo de una amiga se sentía un perro y era respetado y tratado así en su entorno, incluido el colegio. "Él va como un perro, lo han contado a todos los alumnos, lo aceptan como si fuera perro", explicaba.

"Si me pasa esto con un hijo le meto en un psiquiátrico"

El periodista Juan Soto Ivars lejos de darle carta de naturalidad al fenómeno respondía a Vals: "Si me pasa con un hijo le meto en un tratamiento psiquiátrico". Se preguntaba desde cuándo se había normalizado el hecho de sentirse un animal. "¿Esto desde cuándo ocurre?".

"No es un delito tener un trastorno, no es algo que deba criminalizar a la persona. Una persona que se siente Napoleón es un loco. Cuando tú expresas determinadas cosas, expresas que tienes un problema de identidad. Las orientaciones sexuales han existido siempre. Otra cosa es que alrededor de estos fenómenos, por las modas, se puedan generar también problemas".

"Si tienes 40 años y estás jugando a ser un caballo o estás loco o eres un infantil"

Considera que esta corriente tiene que ver con la infantilización de los adultos. Es jugar a ser un perro, o a ser un caballo. "Si tienes 40 años y estás jugando a ser un caballo o estás loco o eres un infantil". Cree que estamos hablando de la incapacidad del adulto alineado de distinguir la ficción de la realidad, el juego de la vida común.

"Venimos de un gran problema de infantilización de los animales"

El periodista Rubén Amón cree que venimos de un problema que es el de la humanización de los animales en sociedad "que ha desembocado en este tipo de fenómenos". "Se va radicalizando el estúpido proceso de radicalización de los animales. Despojemos al animal de toda responsabilidad porque no tienen noción del mal ni del bien. El animal tiene que ser animal y el ser humano, ser humano".

