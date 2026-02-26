Eugenia Silva y Alfonso de Borbón se separan: fin a una relación de 13 años con altibajos y mucha discreción

Después de 13 años de relación, la modelo Eugenia Silva y el empresario Alfonso de Borbón y Yordi han decidido separarse, tal y como han avanzado varios medios que han tenido acceso a la información. La decisión, según la revista ¡Hola!, no ha sido repentina: respondía a una crisis que se llevaba tiempo gestando y que finalmente les ha llevado a dar un paso atrás en su vida en pareja.

Una historia que empezó hace casi veinte años

Eugenia y Alfonso iniciaron su relación en 2007, cuando él aún estaba forjando su carrera empresarial y ella consolidándose como una de las modelos españolas más internacionales. Durante los primeros años, su amor fue visible en eventos sociales y bodas, pero en 2009 atravesaron su primera ruptura, motivada principalmente por las exigencias profesionales y la distancia geográfica, ya que Eugenia vivía parte del tiempo en Nueva York.

Sin embargo, el destino les dio una segunda oportunidad. En 2013 se reencontraron en una fiesta en Andalucía, decidieron retomar la relación con una nueva madurez y empezar a construir una familia.

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón | Gtres

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón en una foto de 2013 | Gtres

Una familia con dos hijos y mucha discreción

La pareja nunca formalizó su unión en matrimonio, aunque siempre manejó su historia con discreción. En primavera de 2014 nació su primer hijo, Alfonso, y en 2017 llegó Jerónimo, consolidando una vida familiar estable que muchas veces proyectaron con naturalidad fuera de los focos.

Durante esos años, ambos compartieron una imagen pública de unidad y complicidad, siempre procurando proteger la intimidad de sus hijos y evitando titulares sensacionalistas. Su relación se vio marcada por la tranquilidad familiar más que por los escándalos, un rasgo que ahora parece estar afectando también el modo en que han elegido comunicar su separación: con un perfil bajo y evitando declaraciones explosivas.

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón paseando con hijos, Alfonso y Jerónimo | Gtres

Dificultades recientes y el paso a la distancia

Según varios reportes, la crisis en su relación llevaba tiempo presente. Hace aproximadamente dos semanas, Alfonso de Borbón abandonó el domicilio familiar en el barrio de Pintor Rosales (Madrid) y se ha mudado a una vivienda cercana, un gesto que marca un punto de inflexión en su vida diaria y confirma que están tomándose un "tiempo de reflexión" para reorganizar sus vidas por separado.

Eugenia, por su parte, ha sido fotografiada recientemente paseando con su madre sin responder a las preguntas de los fotógrafos, en una primera reacción pública que transmite calma y discreción ante un momento delicado, aunque sin confirmar detalles de la situación.

Un año especialmente difícil

El último año ha sido especialmente complejo para ambos. Alfonso sufrió en mayo de 2025 la pérdida de su padre y, solo diez días después, de su tío, hechos que marcaron profundamente al empresario y que, según algunas fuentes, han influido en el desgaste emocional de la pareja.

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón, en el tanatorio | Gtres

Por su parte, Eugenia ha enfrentado un reto físico: en otoño de 2025 se sometió a una operación para recibir una prótesis de titanio en la cadera debido a una artrosis severa, y más recientemente ha compartido que también padece osteopenia, lo que ha afectado su ritmo de trabajo y estilo de vida.

Eugenia Silva tras su operación de cadera | Gtres

¿Un adiós definitivo o un paréntesis?

En palabras de quienes conocen a la pareja, no hay por ahora una confirmación de ruptura definitiva, sino más bien la voluntad de darse un espacio para reflexionar sobre su futuro sentimental. Han priorizado el bienestar familiar y el equilibrio personal, y es posible que con el tiempo valoren si retomar la relación o continuar caminos separados.

Lo que sí queda claro es que, después de más de una década juntos y de construir una familia, esta etapa marca un antes y un después para dos figuras que siempre cuidaron mucho su vida privada pese a su visibilidad pública.