José Peláez, sobre el 23-F: "Al final para los conspiradores nunca va a ser suficiente porque siempre hay algo que han querido tapar"

José Peláez, sobre los entresijos del 23-F.

Laura Simón
Publicado:

Cuando se cumplen 45 años del 23-F 'Espejo Público' analiza la curiosidad que sigue despertando este acontecimiento histórico. Asegura Rubén Amón que hay mucha gente joven de su entorno que están conociendo ahora la existencia del golpe de Estado, lo cual dice mucho de cómo se ha instalado en la memoria y en la historia y no en el debate contemporáneo. Considera que eso "no contradice el interés que reviste sacar cualquier conjetura de lugar y acabar con los conspiranoicos". Añade Amón que los mismos medios que dicen que la desclasificación de los documentos de este acontecimiento histórico son una cortina de humo del Gobierno "tenían que haberse abstenido de informar en el tamaño en que lo hacen".

"La distancia temporal que hay del 81 a hoy es la misma que hay del 81 al 36"

Recuerda el colaborador de 'Espejo Público' que la distancia temporal que hay del año 1981 (cuando se produjo el golpe de Estado del 23-F) hasta nuestros días es la misma que hay del 81 a 1936 (cuando estalló la guerra civil española). Hablamos de medio siglo de historia y queremos conceder a esto una actualidad que ha perdido gracias a que la historia ha establecido las reglas.

"Para los conspiradores nunca va a ser suficiente porque siempre hay algo que han querido tapar"

Al periodista José Peláez le llama la atención que haya periodistas que no sean muy proclives a que se sepa la verdad. "Debe parecer bien que toda la verdad se sepa y se analice con transparencia, estoy viendo que ni aún así van a parar los rumores y la conspiración va a seguir". Al final para los conspiradores nunca va a ser suficiente porque siempre hay algo que no sabemos o que han querido tapar".

Ángel Antonio Herrera señala que el 23-F es una información que a la gente le cae muy atrás. Yo he tenido que hacer francamente un esfuerzo por recordar el episodio de aquel día. "En las vísperas se ha presentado como una cortina de humo, la cortina de humo no existió porque están los documentos".

