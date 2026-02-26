Agónico rescate en la nieve: salvan a un esquiador sepultado tras sufrir una caída

Escena agónica... y rescate por casualidad. Sucedió en una estación de esquí en California, en Estados Unidos. Padre e hijo están grabando estas imágenes en la nieve cuando deciden parar tranquilamente para descansar y reparan en que hay unos esquís asomando de la nieve.

Rápidamente se percatan de que hay una persona. Parece inconsciente, no se mueve. Comienzan entonces a tratar de liberarla, consiguiendo quitar la nieve de su nariz y de su boca. Ven entonces que esa persona respira y está consciente, quejándose del dolor del impacto de una caída.

Finalmente lograron salvarle la vida y después descubrieron que había sufrido una aparatosa caída en nieve en polvo y que por eso estaba sepultado. No se había producido ninguna avalancha. Ese día la suerte estuvo del lado de la esquiadora.

