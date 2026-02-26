Paco Marhuenda, tras la revelación de los papeles secretos del 23F: "Tejero es alguien irrelevante en la historia de España"

El director del periódico La Razón, doctor en Derecho, Periodismo e Historia, no albergaba dudas sobre el papel del Rey Juan Carlos durante aquellos oscuros acontecimientos de febrero de 1981.

"El hombre que acabó con el golpe"

"Estoy cansado de pseudohistoriadores", expresaba Paco Marhuenda sobre quien a su entender alimentaban esas insinuaciones de una implicación del entonces Rey de España, ahora emérito, en la operación golpista. Se refería también a los "errores" posteriores que habría cometido Juan Carlos: "Si alguno de esta mesa no ha cometido ningún error personal, en su vida privada, que levante la mano. Juna Carlos es el hombre que acabó con el golpe".

Definía a Juan Carlos como "un hombre extraordinario que luego ha cometido errores personales".

"Un personaje irrelevante"

Caprichos del destino, el mismo día que los documentos clasificados relacionados veían la luz, después de 45 años, fallecía Antonio Tejero, uno de los protagonistas del golpe por liderar el asalto a la sede de la soberanía nacional. LO hacía pocas horas después de estar disponibles los papeles.

Sobre quien entró en el Congreso de los Diputados pistola en mano y liderando a un pelotón de guardias civiles armados con subfusiles, Paco Marhuenda no se andaba con miramientos: "Tejero, es muy interesante porque es una muestra de lo que fue el Golpe de Estado. Un teniente coronel irrelevante. (…) Cuando ves a Tejero entiendes lo que fue el golpe de Estado, que fue una chapuza".

"Tejero es alguien irrelevante en la historia de España. Su único papel son esos minutos donde dio un golpe de Estado sin ser nadie", sentenciaba el periodista.

