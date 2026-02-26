Encuentran un pantalón vaquero en el mar similar al que llevaba Airam el día de su desaparición

La Guardia Civil ha encontrado un pantalón vaquero en el mar similar al que llevaba Airam el día de su desaparición. Así lo ha confirmado el cuerpo en la Televisión Canaria este jueves. Concretamente el hallazgo se ha producido en la zona de los Cancajos, en Breña Bja.

Airam Concepción Alfonso desapareció el pasado 16 de febrero. Desde entonces, un dispositivo de búsqueda rastrea la zona costera comprendida entre Los Cancajos y el aeropuerto. El joven de 22 años con trastorno del espectro autista fue visto por última vez en un autobús en Santa Cruz de la Palma en la festividad de los Indiana. Allí se perdió la señal de su móvil, y en el mismo lugar se localizó su mochila el pasado domingo.

La investigación sobre la desaparición de Airam ha sumado nuevos elementos en los últimos días. La Guardia Civil confirma el hallazgo de fragmentos de tela en las inmediaciones del Pino de la Virgen, en la parte alta de El Paso, municipio donde reside la familia del joven, y el cuerpo ha confirmado que dichos restos pertenecen al desaparecido. El descubrimiento se produjo este martes. Las fuentes explican que no fueron los perros especializados en rastreo quienes localizaron los fragmentos, sino el propio perro de la familia. El animal mostró interés por los restos, los olisqueó e incluso los lamió cuando fueron trasladados a la vivienda familiar.

Rastreo por tierra, mar y aire

Durante la mañana del martes, el Centro Coordinador de Operativa Insular (CECOPIN) recibió la instrucción de la Guardia Civil de realizar un nuevo rastreo en la franja costera comprendida entre Los Cancajos y el aeropuerto. El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias participó en la operación.

La inspección aérea no arrojó resultados. Tampoco los drones térmicos ni las inmersiones realizadas por buzos especializados han permitido localizar indicios sobre el paradero del joven. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

Diez días sin noticias

Airam desapareció el 16 de febrero, coincidiendo con la jornada de Los Indianos en La Palma. Ese día se desplazó en guagua hacia Santa Cruz de La Palma con la intención, según su familia, de dirigirse al aeropuerto. La última comunicación con sus allegados tuvo lugar en torno a las 18:00 horas, cuando manifestó que no sabía dónde se encontraba. Poco después, su teléfono dejó de emitir señal.

La última localización conocida se sitúa en la zona de Los Cancajos. Desde entonces, no constan registros de salida de la isla ni movimientos en su tarjeta bancaria.

La búsqueda se ha extendido a áreas como Breña Alta, Breña Baja, Mazo, la cumbre y las medianías. La familia ha señalado que Airam, joven con autismo y altas capacidades, pudo sufrir un "colapso de autismo" relacionado con un episodio traumático previo. Por ello, han solicitado que, en caso de avistamiento, no se le llame por su nombre ni se intente el contacto directo, sino que se avise a las autoridades.

