¡Dos años de éxitos! el elenco de Sueños de libertad celebra el segundo aniversario de la serie más vista de la televisión

SUEÑOS DE LIBERTAD

Sueños de libertad alcanza dos años como fenómeno televisivo

La serie líder de las tardes de Antena 3 cumple dos años en antena con más de 500 capítulos, consolidando su posición con audiencias superiores a 1,2 millones y fidelizando a su público.

La producción ha marcado un hito en la parrilla diaria al convertirse en la ficción más vista de la televisión, manteniendo una media de 14,1% de cuota y elevando el perfil de sus protagonistas entre los espectadores.

Para conmemorar este aniversario, el elenco, que incluye tanto caras conocidas como nuevas incorporaciones, se ha unido para agradecer a la audiencia su apoyo constante y compartir mensajes de celebración.

