Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Sueños de libertad alcanza dos años como fenómeno televisivo
La serie líder de las tardes de Antena 3 cumple dos años en antena con más de 500 capítulos, consolidando su posición con audiencias superiores a 1,2 millones y fidelizando a su público.
La producción ha marcado un hito en la parrilla diaria al convertirse en la ficción más vista de la televisión, manteniendo una media de 14,1% de cuota y elevando el perfil de sus protagonistas entre los espectadores.
Para conmemorar este aniversario, el elenco, que incluye tanto caras conocidas como nuevas incorporaciones, se ha unido para agradecer a la audiencia su apoyo constante y compartir mensajes de celebración.