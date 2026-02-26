Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido Extra

VÍDEO INÉDITO: La confidencia de Susana Saborido a sus hijas: “Tu padre es un Kínder bueno, siempre tiene sorpresa”

La madre de los Sánchez Saborido ha sacado la parte positiva de cada uno de los miembros de su familia.

La confidencia de Susana Saborido a sus hijas

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

Los viajes en carretera dan para hablar de muchas cosas y Susana Saborido ha querido desvelar a su familia sus mejores virtudes. De su marido, Joaquín Sánchez, ha destacado su desparpajo, que hace que no sienta monotonía en el día a día, comparándolo con la sorpresa que esconden los “Kinder Bueno”.

Después, se ha referido a Salma para recalcar la felicidad que la transmite cada vez que está su lado, gracias a lo risueña que se muestra siempre. Aunque luego se ha sentido un poco atacada cuándo ha sacado la parte positiva de su hermana Daniela.

Por último, de su hija mayor ha destacado lo responsable y organizada que ha sido siempre, algo que la ha llevado a premeditar sus decisiones, al contrario que Joaquín y Salma, a quienes ha acusado de ser más espontáneos, ante el desacuerdo de la menor de la familia.

Las trampas de Joaquín en la máquina recreativa japonesa

VÍDEO INÉDITO: Las trampas de Joaquín en la máquina recreativa japonesa

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

La confidencia de Susana Saborido a sus hijas

VÍDEO INÉDITO: La confidencia de Susana Saborido a sus hijas: “Tu padre es un Kínder bueno, siempre tiene sorpresa”

Secuestro frustrado perros

Los perros de una mujer evitaron su secuestro: mordieron a un atacante y propiciaron su detención

Fraude bono joven.

Del teatro a la pista VIP: el Bono Cultural acaba financiando reservados con botellas en discotecas

Javier Gurruchaga, cantante de la Orquesta Mondragón
Entrevista

Javier Gurruchaga celebra, a partir de las 17:00h, 50 años de La Orquesta Mondragón con Sonsoles Ónega

José Peláez, sobre los entresijos del 23-F.
Aniversario 23-F

José Peláez, sobre el 23-F: "Al final para los conspiradores nunca va a ser suficiente porque siempre hay algo que han querido tapar"

Yolanda Díaz
ADIÓS YOLANDA, ADIÓS

Los lapsus que deja Yolanda Díaz tras su despedida política: "Queda Gobierno de corrupción para rato"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y ex líder de Sumar ha sorprendido con su anuncio de renunciar a repetir como candidata en las próximas elecciones. Espejo Público ha recopilado los mejores momentos de la hemeroteca de Yolanda Díaz. ¿Quién será capaz de sustituirla?

Banda de kiwi con crema, un postre rápido y muy resultón de Arguiñano
Para 4 personas

Banda de kiwi con crema, un postre rápido y muy resultón de Arguiñano

Qué fácil es elaborar un postre delicioso como esta banda de kiwi con crema. Si compras la lámina de hojaldre, la elaboración de esta receta se convierte en un proceso divertido y muy sencillo.

Guiso de patatas con salmón

Receta fácil con sabores del mar: guiso de patatas con salmón, de Karlos Arguiñano

Hija de una famosa actriz, acusada de okupa.

La hija de la actriz Marisa Porcel vive como okupa en un chalet de Las Rozas donde tiene un helicóptero aparcado en el jardín

Mayor Oreja.

Jaime Mayor Oreja desvela el motivo por el que salió del PP "en silencio hace años": "Zapatero y ETA formaban parte del mismo proceso"

Publicidad