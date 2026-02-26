VÍDEO INÉDITO: La confidencia de Susana Saborido a sus hijas: “Tu padre es un Kínder bueno, siempre tiene sorpresa”

Los viajes en carretera dan para hablar de muchas cosas y Susana Saborido ha querido desvelar a su familia sus mejores virtudes. De su marido, Joaquín Sánchez, ha destacado su desparpajo, que hace que no sienta monotonía en el día a día, comparándolo con la sorpresa que esconden los “Kinder Bueno”.

Después, se ha referido a Salma para recalcar la felicidad que la transmite cada vez que está su lado, gracias a lo risueña que se muestra siempre. Aunque luego se ha sentido un poco atacada cuándo ha sacado la parte positiva de su hermana Daniela.

Por último, de su hija mayor ha destacado lo responsable y organizada que ha sido siempre, algo que la ha llevado a premeditar sus decisiones, al contrario que Joaquín y Salma, a quienes ha acusado de ser más espontáneos, ante el desacuerdo de la menor de la familia.